Что за споры идут о концерте рэпера Канье Уэста в России

Американский рэпер Канье Уэст намеревался выступить 8 июня с концертом в Москве, сообщали организаторы мероприятия на стадионе «Лужники». Однако позже сообщалось, что исполнитель не прилетит в столицу, так как не смог достичь договоренностей с организаторами. Некоторые предполагают, что концерт просто был перенесен. О том, что известно о поездке Уэста в РФ — в материале URA.RU.
Сообщения о летнем концерте
О концерте Канье Уэста в Москве сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов мероприятия. Сообщалось, что рэпер вместе с женой, моделью Бьянкой Цензори намерен выступить в столице 8 июня в честь своего дня рождения.
Поездка не состоится
В тот же день, когда в интернете появилась информация о концерте, создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников сообщил, что выступления Уэста не будет. По его словам, музыкант вел переговоры с организаторами, но прийти к договоренностям по гонорару так и не удалось, передает информацию продюсер Яна Рудковская у себя в Telegram.
О том, что никакого летнего концерта не будет, заявил и Организатор концертов Женя Финкельштейн, который устраивал в РФ концерты таких знаменитостей, как Дженнифер Лопез, Мадонна и Джастин Тимберлейк. Тем не менее он подтвердил, что с Уэстом велись переговоры.
Возможный перенос мероприятия
По сведениям Рудковской, Канье Уэст все же приедет в Россию, но позже. Она заявила, что визит музыканта возможен осенью. Газета «Известия» со ссылкой на источник также написала, что организаторы договариваются с рэпером на осень.
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