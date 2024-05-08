Что за споры идут о концерте рэпера Канье Уэста в России

Mash сообщил о концерте Канье Уэста в Москве

08 мая 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Канье Уэст может прилететь в Россию осенью, считают источники Фото: Wikipedia / Phil Romans / CC BY-SA 2.0 Американский рэпер Канье Уэст намеревался выступить 8 июня с концертом в Москве, сообщали организаторы мероприятия на стадионе «Лужники». Однако позже сообщалось, что исполнитель не прилетит в столицу, так как не смог достичь договоренностей с организаторами. Некоторые предполагают, что концерт просто был перенесен. О том, что известно о поездке Уэста в РФ — в материале URA.RU. Сообщения о летнем концерте О концерте Канье Уэста в Москве сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов мероприятия. Сообщалось, что рэпер вместе с женой, моделью Бьянкой Цензори намерен выступить в столице 8 июня в честь своего дня рождения. Поездка не состоится В тот же день, когда в интернете появилась информация о концерте, создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников сообщил, что выступления Уэста не будет. По его словам, музыкант вел переговоры с организаторами, но прийти к договоренностям по гонорару так и не удалось, передает информацию продюсер Яна Рудковская у себя в Telegram. О том, что никакого летнего концерта не будет, заявил и Организатор концертов Женя Финкельштейн, который устраивал в РФ концерты таких знаменитостей, как Дженнифер Лопез, Мадонна и Джастин Тимберлейк. Тем не менее он подтвердил, что с Уэстом велись переговоры. Возможный перенос мероприятия По сведениям Рудковской, Канье Уэст все же приедет в Россию, но позже. Она заявила, что визит музыканта возможен осенью. Газета «Известия» со ссылкой на источник также написала, что организаторы договариваются с рэпером на осень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский рэпер Канье Уэст намеревался выступить 8 июня с концертом в Москве, сообщали организаторы мероприятия на стадионе «Лужники». Однако позже сообщалось, что исполнитель не прилетит в столицу, так как не смог достичь договоренностей с организаторами. Некоторые предполагают, что концерт просто был перенесен. О том, что известно о поездке Уэста в РФ — в материале URA.RU. О концерте Канье Уэста в Москве сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов мероприятия. Сообщалось, что рэпер вместе с женой, моделью Бьянкой Цензори намерен выступить в столице 8 июня в честь своего дня рождения. В тот же день, когда в интернете появилась информация о концерте, создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников сообщил, что выступления Уэста не будет. По его словам, музыкант вел переговоры с организаторами, но прийти к договоренностям по гонорару так и не удалось, передает информацию продюсер Яна Рудковская у себя в Telegram. О том, что никакого летнего концерта не будет, заявил и Организатор концертов Женя Финкельштейн, который устраивал в РФ концерты таких знаменитостей, как Дженнифер Лопез, Мадонна и Джастин Тимберлейк. Тем не менее он подтвердил, что с Уэстом велись переговоры. По сведениям Рудковской, Канье Уэст все же приедет в Россию, но позже. Она заявила, что визит музыканта возможен осенью. Газета «Известия» со ссылкой на источник также написала, что организаторы договариваются с рэпером на осень.