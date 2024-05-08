Канье Уэст проведет концерт в Москве

Известный американский рэпер Канье Уэст, сменивший своей имя на Йе, может выступить 8 июня в России. Об этом сообщили организаторы концерта на стадионе «Лужники». По их словам, РФ он посетит вместе с супругой, моделью Бьянкой Цензори.
«Переговоры велись больше года, а главное желание Канье — посмотреть Москву и дать крутой концерт», — сообщили организаторы, слова передает telegram-канал Mash. Они отметили, что рэпер планирует дать концерт в честь своего дня рождения 8 июня, ему исполнится 47 лет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Лужники». Ответ ожидается.
Ранее Уэст неоднократно делал громкие заявления, сравнивая себя с президентом РФ Владимиром Путиным. В сентябре 2020 года рэпер опубликовал в своем twitter-аккаунте фото президента. Путин был запечатлен на снимке во время тренировки по дзюдо. Артист также выражал желание посетить Россию и встретиться с российским лидером.
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