Акционеры «Тинькофф» одобрили объединение с Росбанком

Большинство акционеров банка «Тинькофф» поддержали слияние с Росбанком. Сделку планируют завершить к концу III квартала текущего года.
«Акционеры „Тинькофф“ большинством голосом одобрили интеграцию Росбанка в группу. Сделку планируют завершить к концу III квартала», — передает РИА Новости заявление группы «Тинькофф». Также к концу IV квартала представят новую стратегию развития с учетом объединения банков.
О возможном объединении банков стало известно еще в марте. По словам президента компании Владимира Потанина, «Тинькофф» и Росбанк помогут друг другу обогатиться путем обмена опытом и технологиями.
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