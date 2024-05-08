Акционеры «Тинькофф» одобрили объединение с Росбанком

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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
«Тинькофф» и Росбанк планируют объединить к концу третьего квартала 2024 года Фото:

Большинство акционеров банка «Тинькофф» поддержали слияние с Росбанком. Сделку планируют завершить к концу III квартала текущего года.

«Акционеры „Тинькофф“ большинством голосом одобрили интеграцию Росбанка в группу. Сделку планируют завершить к концу III квартала», — передает РИА Новости заявление группы «Тинькофф». Также к концу IV квартала представят новую стратегию развития с учетом объединения банков.

О возможном объединении банков стало известно еще в марте. По словам президента компании Владимира Потанина, «Тинькофф» и Росбанк помогут друг другу обогатиться путем обмена опытом и технологиями.

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Большинство акционеров банка «Тинькофф» поддержали слияние с Росбанком. Сделку планируют завершить к концу III квартала текущего года. «Акционеры „Тинькофф“ большинством голосом одобрили интеграцию Росбанка в группу. Сделку планируют завершить к концу III квартала», — передает РИА Новости заявление группы «Тинькофф». Также к концу IV квартала представят новую стратегию развития с учетом объединения банков. О возможном объединении банков стало известно еще в марте. По словам президента компании Владимира Потанина, «Тинькофф» и Росбанк помогут друг другу обогатиться путем обмена опытом и технологиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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