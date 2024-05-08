Акционеры «Тинькофф» одобрили объединение с Росбанком

08 мая 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

«Тинькофф» и Росбанк планируют объединить к концу третьего квартала 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большинство акционеров банка «Тинькофф» поддержали слияние с Росбанком. Сделку планируют завершить к концу III квартала текущего года. «Акционеры „Тинькофф“ большинством голосом одобрили интеграцию Росбанка в группу. Сделку планируют завершить к концу III квартала», — передает РИА Новости заявление группы «Тинькофф». Также к концу IV квартала представят новую стратегию развития с учетом объединения банков. О возможном объединении банков стало известно еще в марте. По словам президента компании Владимира Потанина, «Тинькофф» и Росбанк помогут друг другу обогатиться путем обмена опытом и технологиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство акционеров банка «Тинькофф» поддержали слияние с Росбанком. Сделку планируют завершить к концу III квартала текущего года. «Акционеры „Тинькофф“ большинством голосом одобрили интеграцию Росбанка в группу. Сделку планируют завершить к концу III квартала», — передает РИА Новости заявление группы «Тинькофф». Также к концу IV квартала представят новую стратегию развития с учетом объединения банков. О возможном объединении банков стало известно еще в марте. По словам президента компании Владимира Потанина, «Тинькофф» и Росбанк помогут друг другу обогатиться путем обмена опытом и технологиями.