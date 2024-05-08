Журналисты засмущали Пескова, показав ему дипфейк, где он обматерил Дудя*

Журналисты включили пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову дипфейк-запись голосового сообщения, в котором он обматерил Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). В сообщении, созданном нейросетью представитель Кремля благодарит бизнесмена Павла Дурова за то, что он дал интервью журналисту Такеру Карлсону, а не Дудю.
«Кремль выражает огромную признательность Паше Дурову за то, что он предпочел дать интервью Такеру Карлсону вместо ***** (дурацкого — прим. URA.RU) Юрия Дудя», — передает telegram-канал Shot содержание дипфейка.
Песков, прослушав сообщение, созданное ИИ, смутился. «Ну это же дипфейк», — произнес пресс-секретарь. Он отметил, что нейросети стали очень развиты, поэтому всем нужно быть начеку.
*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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