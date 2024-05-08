Следствие опасается, что экс-замглавы МО РФ Иванов сбежит в Евросоюз

08 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов (на фото) находится в европейских и американских санкционных списках, сказал Мурад Мусаев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова не хотят отпускать из-под ареста, так как следствие считает, что он может скрыться в Евросоюзе. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев. «О предположениях следствия, что он может скрыться в странах Европейского союза и за границей, мы и вовсе молчим», — сказал Мурад Мусаев журналистам. Его слова передает РИА Новости. Правозащитник при это заявил, что Иванов числится во многих американских и европейских санкционных списках. Поэтому, по его словам, «недопустимо» говорить о том, что экс-замминистра может куда-то сбежать. Иванова задержали по подозрению во взятке в размере более миллиарда рублей. Бывший замглавы не признал свою вину и решил оспорить решение об аресте. Однако на заседании 8 мая суд признал арест Иванова законным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова не хотят отпускать из-под ареста, так как следствие считает, что он может скрыться в Евросоюзе. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев. «О предположениях следствия, что он может скрыться в странах Европейского союза и за границей, мы и вовсе молчим», — сказал Мурад Мусаев журналистам. Его слова передает РИА Новости. Правозащитник при это заявил, что Иванов числится во многих американских и европейских санкционных списках. Поэтому, по его словам, «недопустимо» говорить о том, что экс-замминистра может куда-то сбежать. Иванова задержали по подозрению во взятке в размере более миллиарда рублей. Бывший замглавы не признал свою вину и решил оспорить решение об аресте. Однако на заседании 8 мая суд признал арест Иванова законным.