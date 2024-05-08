Следствие опасается, что экс-замглавы МО РФ Иванов сбежит в Евросоюз

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимур Иванов (на фото) находится в европейских и американских санкционных списках, сказал Мурад Мусаев Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова не хотят отпускать из-под ареста, так как следствие считает, что он может скрыться в Евросоюзе. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев.

«О предположениях следствия, что он может скрыться в странах Европейского союза и за границей, мы и вовсе молчим», — сказал Мурад Мусаев журналистам. Его слова передает РИА Новости.

Правозащитник при это заявил, что Иванов числится во многих американских и европейских санкционных списках. Поэтому, по его словам, «недопустимо» говорить о том, что экс-замминистра может куда-то сбежать.

Иванова задержали по подозрению во взятке в размере более миллиарда рублей. Бывший замглавы не признал свою вину и решил оспорить решение об аресте. Однако на заседании 8 мая суд признал арест Иванова законным.

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Бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова не хотят отпускать из-под ареста, так как следствие считает, что он может скрыться в Евросоюзе. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев. «О предположениях следствия, что он может скрыться в странах Европейского союза и за границей, мы и вовсе молчим», — сказал Мурад Мусаев журналистам. Его слова передает РИА Новости. Правозащитник при это заявил, что Иванов числится во многих американских и европейских санкционных списках. Поэтому, по его словам, «недопустимо» говорить о том, что экс-замминистра может куда-то сбежать. Иванова задержали по подозрению во взятке в размере более миллиарда рублей. Бывший замглавы не признал свою вину и решил оспорить решение об аресте. Однако на заседании 8 мая суд признал арест Иванова законным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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