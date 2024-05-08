08 мая 2024

Захарова призвала россиян учитывать риски при планировании поездок в Мексику

© Служба новостей «URA.RU»
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Нур-султан. Казахстан. , граница, паспортный контроль, россия - казахстан
Власти Мексики стали чаще отказывать гражданам РФ во въезде в страну Фото:

Россиянам стоит учитывать риски при желании поехать в Мексику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — слова Захаровой передает ТАСС. Заведующий консульским отделом посольства России в республике Андрей Трояновский сообщал, что власти Мексики стали чаще отказывать гражданам РФ и ряда других государств во въезде в страну.

Трояновский отметил, что в контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве российская сторона настаивает на том, чтобы уделить внимание информированию туристов РФ о сложившихся обстоятельствах, а также исключить случаи необоснованных отказов им во въезде в страну.

Ранее сообщалось, что гражданам России стали чаще отказывать во въезде в Мексику, передает телеканал 360. Это связано с увеличением потока нелегальных мигрантов в США. Однако Андрей Трояновский отметил, что дискриминации в отношении россиян нет. Кроме того, он указал, что со стороны властей Мексики нет признаков превышения полномочий, а также нет угрозы жизни и безопасности для россиян.

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Россиянам стоит учитывать риски при желании поехать в Мексику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — слова Захаровой передает ТАСС. Заведующий консульским отделом посольства России в республике Андрей Трояновский сообщал, что власти Мексики стали чаще отказывать гражданам РФ и ряда других государств во въезде в страну. Трояновский отметил, что в контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве российская сторона настаивает на том, чтобы уделить внимание информированию туристов РФ о сложившихся обстоятельствах, а также исключить случаи необоснованных отказов им во въезде в страну. Ранее сообщалось, что гражданам России стали чаще отказывать во въезде в Мексику, передает телеканал 360. Это связано с увеличением потока нелегальных мигрантов в США. Однако Андрей Трояновский отметил, что дискриминации в отношении россиян нет. Кроме того, он указал, что со стороны властей Мексики нет признаков превышения полномочий, а также нет угрозы жизни и безопасности для россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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