В Тюмени водители маршруток устроили драку на дороге. Видео

09 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Водители устроили драку возле ТРЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возле ТРЦ «Кристалл» двое водителей маршруток устроили кровавую драку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Там же они выложили видео с произошедшим. «В соцсетях опубликовано видео, где водители двух маршруток устроили драку в районе ТРЦ „Кристалла“. По словам автора, инцидент произошел сегодня в 18:24», — написали в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». Из-за чего разгорелся конфликт, неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле ТРЦ «Кристалл» двое водителей маршруток устроили кровавую драку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Там же они выложили видео с произошедшим. «В соцсетях опубликовано видео, где водители двух маршруток устроили драку в районе ТРЦ „Кристалла“. По словам автора, инцидент произошел сегодня в 18:24», — написали в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». Из-за чего разгорелся конфликт, неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.