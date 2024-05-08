Водители устроили драку возле ТРЦ
Возле ТРЦ «Кристалл» двое водителей маршруток устроили кровавую драку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Там же они выложили видео с произошедшим.
«В соцсетях опубликовано видео, где водители двух маршруток устроили драку в районе ТРЦ „Кристалла“. По словам автора, инцидент произошел сегодня в 18:24», — написали в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».
Из-за чего разгорелся конфликт, неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
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