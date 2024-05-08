08 мая 2024

В Тюмени водители маршруток устроили драку на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из ТЦ Кристалл. Тюмень, торговый центр, тц кристалл
Водители устроили драку возле ТРЦ Фото:

Возле ТРЦ «Кристалл» двое водителей маршруток устроили кровавую драку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Там же они выложили видео с произошедшим.

«В соцсетях опубликовано видео, где водители двух маршруток устроили драку в районе ТРЦ „Кристалла“. По словам автора, инцидент произошел сегодня в 18:24», — написали в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».

Из-за чего разгорелся конфликт, неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.

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Возле ТРЦ «Кристалл» двое водителей маршруток устроили кровавую драку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Там же они выложили видео с произошедшим. «В соцсетях опубликовано видео, где водители двух маршруток устроили драку в районе ТРЦ „Кристалла“. По словам автора, инцидент произошел сегодня в 18:24», — написали в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». Из-за чего разгорелся конфликт, неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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