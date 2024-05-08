Александр Ремезков направит повторное обращение в прокуратуру с требованием разобраться в случившемся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Семья депутата Александра Ремезкова, представляющего в Госдуме Курганскую, Тюменскую и Омскую области, столкнулась с актом вандализма в канун празднования Дня Победы. При этом виновные не были наказаны. Речь идет о могиле деда, участника ВОВ Николая Ремезкова, похороненного в Волгограде. При проведении подзахоронения на участке был разрушен памятник ветерану, рассказал депутат.

«Весной обнаружили ужасающую картину — на участке произведено подзахоронение. При этом надгробие памятника, установленного государством ветерану Николаю Ремезкову, в разломанном и перевернутом виде находится у ограды. На это не отреагировали должным образом ни правоохранительные органы, ни администрация города-героя Волгограда», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Семья стала немедленно разбираться в ситуации. Было направлено депутатское обращение прокурору и губернатору Волгоградской области. В администрации региона запрос переадресовали в мэрию города. Ответа Ремезков дожидается до сих пор. Меры по восстановлению надгробия ветерана предприняты не были.

Ремезков выяснил по своим каналам, что администрация не нашла нарушений закона в самом факте подзахоронения и изначально была не в курсе произошедшего. В правлении кладбища пояснили, что демонтаж надгробия производился по заявке частного лица, который не является родственником Ремезковых, о работах власти уведомлены не были.

Запрос в правоохранительные органы также остался без ответа. Прокурорскую проверку провели уже после того, как родственники, приехавшие из Краснодара в Волгоград, успели сами отремонтировать объект. Специалисты увидели восстановленное надгробие и устно заявили, что нарушений не выявлено. Депутат ГД собирается направить повторное обращение в прокуратуру «с требованием детально разобраться и принять меры в соответствии с законом». Оказалось, что восстановить памятник стоит всего 4 000 рублей.

Николай Ремезков в начале войны из родной станицы Нижнечерской Сталинградской области отпарился на фронт добровольцем. Он дошел до Берлина, участвовал в освобождении Праги, встретил День Победы старшим сержантом, командиром пулеметного расчета. Боец отмечен многими наградами, в том числе медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина». После войны он поднимал Целину и восстанавливал разрушенные фашистами города.

Разрушенный памятник герою ВОВ оставили рядом с местом, где провели подзахоронение vk.com, страница Александра Ремезкова