Baza: при обстреле Белгорода пострадали взрослые и ребенок

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В результате обстрела Белгорода ВСУ пострадало шесть человек, передает telegram-канал Baza Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадало шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Как минимум шесть человек пострадали в результате обстрелов в Белгороде», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что среди пострадавших есть ребенок 11 лет. Раненые были доставлены в больницы города.

Официально информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки загорелись авто во дворе жилого дома. В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 9 мая была запущена сирена ракетной опасности.

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В Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадало шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Как минимум шесть человек пострадали в результате обстрелов в Белгороде», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что среди пострадавших есть ребенок 11 лет. Раненые были доставлены в больницы города. Официально информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки загорелись авто во дворе жилого дома. В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 9 мая была запущена сирена ракетной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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