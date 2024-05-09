Baza: при обстреле Белгорода пострадали взрослые и ребенок

В Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадало шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Как минимум шесть человек пострадали в результате обстрелов в Белгороде», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что среди пострадавших есть ребенок 11 лет. Раненые были доставлены в больницы города.
Официально информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки загорелись авто во дворе жилого дома. В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 9 мая была запущена сирена ракетной опасности.
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