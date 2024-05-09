Baza: в Белгороде горят машины из-за атаки ВСУ

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, осколки стекла, разбитое окно, последствия взрыва
В некоторых домах выбило окна (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде после обстрела загорелись авто во дворе жилого дома. Об этом пишет Baza в своем telegram-канале.

«В некоторых домах выбило окна, на улице Щорса загорелись машины во дворе жилого дома», — говорится в сообщении. При этом официально информацию еще не подтверждали.

В ночь на 9 мая в Белгороде и Белгородском районе третий раз запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Жителей призвали укрыться в закрытых помещениях. Этой же ночью украинский дрон атаковал нефтебазу в Краснодарском крае под Анапой. Шесть БПЛА были подавлены, сообщили в оперативном штабе.

Обновлено в 5:24 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Белгородской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Белгороде после обстрела загорелись авто во дворе жилого дома. Об этом пишет Baza в своем telegram-канале. «В некоторых домах выбило окна, на улице Щорса загорелись машины во дворе жилого дома», — говорится в сообщении. При этом официально информацию еще не подтверждали. В ночь на 9 мая в Белгороде и Белгородском районе третий раз запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Жителей призвали укрыться в закрытых помещениях. Этой же ночью украинский дрон атаковал нефтебазу в Краснодарском крае под Анапой. Шесть БПЛА были подавлены, сообщили в оперативном штабе. Обновлено в 5:24 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Белгородской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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