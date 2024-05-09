Baza: в Белгороде горят машины из-за атаки ВСУ

В Белгороде после обстрела загорелись авто во дворе жилого дома. Об этом пишет Baza в своем telegram-канале.
«В некоторых домах выбило окна, на улице Щорса загорелись машины во дворе жилого дома», — говорится в сообщении. При этом официально информацию еще не подтверждали.
В ночь на 9 мая в Белгороде и Белгородском районе третий раз запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Жителей призвали укрыться в закрытых помещениях. Этой же ночью украинский дрон атаковал нефтебазу в Краснодарском крае под Анапой. Шесть БПЛА были подавлены, сообщили в оперативном штабе.
Обновлено в 5:24 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Белгородской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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