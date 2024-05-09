Baza: в Белгороде горят машины из-за атаки ВСУ

09 мая 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

В некоторых домах выбило окна (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде после обстрела загорелись авто во дворе жилого дома. Об этом пишет Baza в своем telegram-канале. «В некоторых домах выбило окна, на улице Щорса загорелись машины во дворе жилого дома», — говорится в сообщении. При этом официально информацию еще не подтверждали. В ночь на 9 мая в Белгороде и Белгородском районе третий раз запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Жителей призвали укрыться в закрытых помещениях. Этой же ночью украинский дрон атаковал нефтебазу в Краснодарском крае под Анапой. Шесть БПЛА были подавлены, сообщили в оперативном штабе. Обновлено в 5:24 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Белгородской области для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде после обстрела загорелись авто во дворе жилого дома. Об этом пишет Baza в своем telegram-канале. «В некоторых домах выбило окна, на улице Щорса загорелись машины во дворе жилого дома», — говорится в сообщении. При этом официально информацию еще не подтверждали. В ночь на 9 мая в Белгороде и Белгородском районе третий раз запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Жителей призвали укрыться в закрытых помещениях. Этой же ночью украинский дрон атаковал нефтебазу в Краснодарском крае под Анапой. Шесть БПЛА были подавлены, сообщили в оперативном штабе. Обновлено в 5:24 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Белгородской области для уточнения информации. Ответ ожидается.