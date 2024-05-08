Курганские VIP выступили с поздравлениями в честь Дня Победы. Видео

09 мая 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Чиновники называют праздник святым и отдают дань уважения предкам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с праздником 9 Мая. Он заявил, что День Победы является святым. Поздравление Шумков опубликовал у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Для всех нас День Победы — святой праздник. Потому что это победа веры над безверием. Света над тьмой. Жизни над смертью. Наши предки, обеспечив эту победу, ушли в бессмертие. А их души теперь навсегда с нами. Защищают и оберегают нас. Помогают нам», — такое поздравление прозвучало в видео губернатора Шумкова. Свое поздравление также опубликовал председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Он написал, что в этот день жители региона отдают дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость. Фролов отметил, что свой вклад в победу внесла и образованная в годы Великой Отечественной войны Курганская область. «Более 220 тысяч наших земляков защищали Родину с оружием в руках. Победа в Великой Отечественной войне — это символ силы и решимости нашего народа. Она — напоминание о том, что мы можем преодолеть любые трудности и испытания, если мы едины и верим в правое дело», — написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Фролов. Курганцы отмечают День Победы. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. В связи с этим редакция URA.RU запустила онлайн-трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с праздником 9 Мая. Он заявил, что День Победы является святым. Поздравление Шумков опубликовал у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Для всех нас День Победы — святой праздник. Потому что это победа веры над безверием. Света над тьмой. Жизни над смертью. Наши предки, обеспечив эту победу, ушли в бессмертие. А их души теперь навсегда с нами. Защищают и оберегают нас. Помогают нам», — такое поздравление прозвучало в видео губернатора Шумкова. Свое поздравление также опубликовал председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Он написал, что в этот день жители региона отдают дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость. Фролов отметил, что свой вклад в победу внесла и образованная в годы Великой Отечественной войны Курганская область. «Более 220 тысяч наших земляков защищали Родину с оружием в руках. Победа в Великой Отечественной войне — это символ силы и решимости нашего народа. Она — напоминание о том, что мы можем преодолеть любые трудности и испытания, если мы едины и верим в правое дело», — написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Фролов. Курганцы отмечают День Победы. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. В связи с этим редакция URA.RU запустила онлайн-трансляцию.