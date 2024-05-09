Подполье сообщило о ночных взрывах в порту Одессы

Ночью в Одесской области прозвучали взрывы. Атакованы порты в Черноморске и Аккермане. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Три „прилета“ в Одесской области. Знаем про хороший „прилет“ в Ильичевск (сейчас Черноморск — прим URA.RU), в районе порта. Сообщают о „прилете“ в Аккерман, тоже в порт. Но есть еще как минимум одно попадание», — заявил Лебедев РИА Новости. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Ранее на Украине были атакованы энергообъекты в пяти областях. Взрывы прогремели в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии.
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