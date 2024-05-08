Власти Кургана усилили контроль за безопасностью во время Дня Победы. Карта

09 мая 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Кургане установили КПП на время празднования 9 Мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники администрации Кургана сообщили об усилении мер безопасности во время празднования Дня Победы. Власти установили контрольно-пропускные пункты на площадках, где будут проходить мероприятия. О том, что нельзя проносить с собой на праздник и как именно попасть на важные мероприятия, сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «В День Победы будет введен особый режим доступа к местам проведения праздничных мероприятий на открытых площадках. Попасть на площадь им. Ленина и в Горсад, а также в парк Победы, Детский парк, ЦПКиО можно будет только через контрольно-пропускные пункты (КПП). Каждый КПП будет оборудован арочными металлодетекторами. Контроль на них будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и казаки», — указано в посте канала мэрии. Попасть на площадь Ленина можно через несколько КПП: первый на перекрестке улиц Гоголя и Ленина, у кинотеатра «Россия» и Главпочтамта, со стороны Сталинградской площади и через улицы Комсомольская и Пушкина. В Городской сад открыто два входа: со стороны улиц Ленина и Карла Маркса. В ЦПКиО, рассказывают чиновники, можно попасть через центральный вход №4 и со входа со стороны Шевелевки. Детский парк открыт со стороны центрального входа, за остановкой на улице Гоголя и со стороны улицы Пушкина. КПП возле парка Победы установлены на центральном входе и со стороны улицы Зорге. Что нельзя проносить на площадки, где празднуют День Победы: любые колюще-режущие предметы, оружие;

любую стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками;

любые технические жидкости (растворы, легковоспламеняющие жидкости);

пиротехнические изделия;

плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику. URA.RU запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщается обо всем, что происходит в Кургане на праздновании Дня Победы. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники администрации Кургана сообщили об усилении мер безопасности во время празднования Дня Победы. Власти установили контрольно-пропускные пункты на площадках, где будут проходить мероприятия. О том, что нельзя проносить с собой на праздник и как именно попасть на важные мероприятия, сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «В День Победы будет введен особый режим доступа к местам проведения праздничных мероприятий на открытых площадках. Попасть на площадь им. Ленина и в Горсад, а также в парк Победы, Детский парк, ЦПКиО можно будет только через контрольно-пропускные пункты (КПП). Каждый КПП будет оборудован арочными металлодетекторами. Контроль на них будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и казаки», — указано в посте канала мэрии. Попасть на площадь Ленина можно через несколько КПП: первый на перекрестке улиц Гоголя и Ленина, у кинотеатра «Россия» и Главпочтамта, со стороны Сталинградской площади и через улицы Комсомольская и Пушкина. В Городской сад открыто два входа: со стороны улиц Ленина и Карла Маркса. В ЦПКиО, рассказывают чиновники, можно попасть через центральный вход №4 и со входа со стороны Шевелевки. Детский парк открыт со стороны центрального входа, за остановкой на улице Гоголя и со стороны улицы Пушкина. КПП возле парка Победы установлены на центральном входе и со стороны улицы Зорге. Что нельзя проносить на площадки, где празднуют День Победы: URA.RU запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщается обо всем, что происходит в Кургане на праздновании Дня Победы. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.