Сотрудники администрации Кургана сообщили об усилении мер безопасности во время празднования Дня Победы. Власти установили контрольно-пропускные пункты на площадках, где будут проходить мероприятия. О том, что нельзя проносить с собой на праздник и как именно попасть на важные мероприятия, сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана.
«В День Победы будет введен особый режим доступа к местам проведения праздничных мероприятий на открытых площадках. Попасть на площадь им. Ленина и в Горсад, а также в парк Победы, Детский парк, ЦПКиО можно будет только через контрольно-пропускные пункты (КПП). Каждый КПП будет оборудован арочными металлодетекторами. Контроль на них будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и казаки», — указано в посте канала мэрии.
Попасть на площадь Ленина можно через несколько КПП: первый на перекрестке улиц Гоголя и Ленина, у кинотеатра «Россия» и Главпочтамта, со стороны Сталинградской площади и через улицы Комсомольская и Пушкина. В Городской сад открыто два входа: со стороны улиц Ленина и Карла Маркса. В ЦПКиО, рассказывают чиновники, можно попасть через центральный вход №4 и со входа со стороны Шевелевки. Детский парк открыт со стороны центрального входа, за остановкой на улице Гоголя и со стороны улицы Пушкина. КПП возле парка Победы установлены на центральном входе и со стороны улицы Зорге.
Что нельзя проносить на площадки, где празднуют День Победы:
- любые колюще-режущие предметы, оружие;
- любую стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками;
- любые технические жидкости (растворы, легковоспламеняющие жидкости);
- пиротехнические изделия;
- плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику.
URA.RU запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщается обо всем, что происходит в Кургане на праздновании Дня Победы. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.
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