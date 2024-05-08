Сотрудники свердловского предприятия ПАО «Ураласбест» и артисты из Центра культуры и досуга имени Горького (Асбест) исполнили Вальс Победы. Импровизированная танцевальная площадка расположилась в карьере Баженовского месторождения, где Георгиевскую ленту внушительных размеров натянули между двух именных 130-тонных самосвалов, сообщает пресс-служба компании в официальном telegram-канале.
«Символично, что местом проведения праздничной акции стал наш карьер, имеющий звание „Достояние Среднего Урала“. Для комбината Победа — не пустое слово. В многотысячном коллективе чтят память о работниках треста „Союзасбест“, не вернувшихся с войны», — цитирует слова гендиректора ПАО «Ураласбест» Юрия Козлова пресс-служба предприятия.
В годы войны на комбинате была передовая линия трудового фронта. «По праву Асбест носит звание „Город трудовой доблести и славы“. И подвиг поколения победителей в нашей памяти на века», — подчеркнул Козлов.
День Победы в Свердловской области в этом году проходит с ограничениями. Например, в Екатеринбурге не будет фейерверка, торжественный парад смогут увидеть не все, в нескольких района до 14 часов нельзя купить алкоголь. За ходом мероприятий в столице Среднего Урала URA.RU следит в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!