08 мая 2024

Свердловчане спустились в карьер, чтобы станцевать Вальс Победы. Видео

В карьере «Ураласбеста» станцевали Вальс Победы
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Акция «Вальс Победы» и акция «Живая цепь памяти». Сургут, вальс
Вальс Победы станцевали в Баженовском месторождении (архивное фото) Фото:
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День Победы в Екатеринбурге — 2024

Сотрудники свердловского предприятия ПАО «Ураласбест» и артисты из Центра культуры и досуга имени Горького (Асбест) исполнили Вальс Победы. Импровизированная танцевальная площадка расположилась в карьере Баженовского месторождения, где Георгиевскую ленту внушительных размеров натянули между двух именных 130-тонных самосвалов, сообщает пресс-служба компании в официальном telegram-канале.

«Символично, что местом проведения праздничной акции стал наш карьер, имеющий звание „Достояние Среднего Урала“. Для комбината Победа — не пустое слово. В многотысячном коллективе чтят память о работниках треста „Союзасбест“, не вернувшихся с войны», — цитирует слова гендиректора ПАО «Ураласбест» Юрия Козлова пресс-служба предприятия.

В годы войны на комбинате была передовая линия трудового фронта. «По праву Асбест носит звание „Город трудовой доблести и славы“. И подвиг поколения победителей в нашей памяти на века», — подчеркнул Козлов.

День Победы в Свердловской области в этом году проходит с ограничениями. Например, в Екатеринбурге не будет фейерверка, торжественный парад смогут увидеть не все, в нескольких района до 14 часов нельзя купить алкоголь. За ходом мероприятий в столице Среднего Урала URA.RU следит в режиме онлайн.

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Сотрудники свердловского предприятия ПАО «Ураласбест» и артисты из Центра культуры и досуга имени Горького (Асбест) исполнили Вальс Победы. Импровизированная танцевальная площадка расположилась в карьере Баженовского месторождения, где Георгиевскую ленту внушительных размеров натянули между двух именных 130-тонных самосвалов, сообщает пресс-служба компании в официальном telegram-канале. «Символично, что местом проведения праздничной акции стал наш карьер, имеющий звание „Достояние Среднего Урала“. Для комбината Победа — не пустое слово. В многотысячном коллективе чтят память о работниках треста „Союзасбест“, не вернувшихся с войны», — цитирует слова гендиректора ПАО «Ураласбест» Юрия Козлова пресс-служба предприятия. В годы войны на комбинате была передовая линия трудового фронта. «По праву Асбест носит звание „Город трудовой доблести и славы“. И подвиг поколения победителей в нашей памяти на века», — подчеркнул Козлов. День Победы в Свердловской области в этом году проходит с ограничениями. Например, в Екатеринбурге не будет фейерверка, торжественный парад смогут увидеть не все, в нескольких района до 14 часов нельзя купить алкоголь. За ходом мероприятий в столице Среднего Урала URA.RU следит в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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