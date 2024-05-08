В Екатеринбурге начинаются мероприятия, посвященные 79-й годовщине со Дня Победы. Парад военной техники начнется в 10 часов на площади 1905 года, однако увидеть его вживую из-за усиленных мер безопасности смогут не все. Кроме того, в столице Урала не будет авиапарада и салюта. За ходом праздничных событий URA.RU следит в режиме онлайн.
08:15 09.05.2024 Изменения также затронут еще 13 маршрутов:
- № 67 «ДМБ № 9 — Школа Созвездие» в оба направления по улицам 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Якова Свердлова, Челюскинцев, переулку Невьянскому, Стрелочников — далее по маршруту.
- № 043 и 45: по Челюскинцев — Московской — переулку Пестеревскому — Репина;
- № 46: по 8 Марта — Малышева — Репина — Пестеревскому — Московской — Челюскинцев. В обратном направлении: Репина — Попова — Сакко и Ванцетти — Малышева;
- № 48: по Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина;
- № 51: по Репина — Малышева — 8 Марта;
- № 52: по 8 Марта — Малышева — Репина;
- № 054: по Ленина — Малышева — Карла Либкнехта — 8 Марта;
- № 62: по Репина — Малышева — 8 Марта;
- № 81: по 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — Шевченко;
- № 87: по Репина — Малышева — Карла Либкнехта — Якова Свердлова;
- № 89: по Ленина — Карла Либкнехта — Малышева — 8 Марта (в направлении к остановке «Окраинная»);
- № 93: по 8 Марта — Малышева — Репина — Татищева. В обратном направлении: Репина — Попова — Сакко и Ванцетти — Малышева.
08:15 09.05.2024 На время проведения парада Победы в Екатеринбурге отменят шесть трамвайных маршрутов и изменят 21 автобусных. Общественный транспорт начнет ходить в штатном режиме с 12 часов.
По проспекту Ленина от улицы Луначарского до Московской перестанут ездить трамваи:
- № 2 «Эльмаш — ВИЗ»;
- № 6 «Машиностроителей — ЦПКиО»;
- № 13 «7 Ключей — 40 лет ВЛКСМ»;
- № 15 «40 лет ВЛКСМ — Вторчермет»;
- № 16 «Волгоградская — Волгоградская»;
- № 18 «Волгоградская — Шарташ».
Схемы движения автобусов заменят по маршрутам:
- № 24 «Компрессорный — Мичуринский» в сторону Мичуринского будет ехать по улицам Восточной, проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, Репина. В обратную сторону — по обычному маршруту.
- № 28 «Радиоколледж — Горбольница № 7» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по обычному маршруту.
- № 49 «СТЦ МЕГА — ЖБИ» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту.
- № 50 «ТЦ Лента — УрФУ» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту.
- № 54 «Краснолесье — Синие Камни» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту.
- № 57 «ДМБ № 9 — Елизавет» в оба направления по улицам 8 марта, Малышева, Карла Либкнехта, Якова Свердлова — далее по маршруту.
- № 59 «17 Мехколонна — Ж/д вокзал» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта — далее по маршруту.
- № 60 «УрФУ — Химмаш» в сторону «Химмаш» поедет по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта, Розы Люксембург — далее по маршруту. В обратном направлении, к остановке «УрФУ», будет двигаться по улицам Белинского, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту.
08:12 09.05.2024 День Победы в Екатеринбурге будет пасмурным, дождливым и ветреным, сообщает синоптик Алексей Пулин. С детальным прогнозом можно ознакомиться здесь.
08:09 09.05.2024 На Широкореченском мемориале скоро начнется возложение цветов к Вечному огню. На месте — полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, министры, заместители губернатора, депутаты и военные, передает корреспондент URA.RU.
08:05 09.05.2024 Движение по основным улицам Екатеринбурга будет закрыто до 12 часов.
Будут перекрыты следующие улицы:
- Маршала Жукова от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- проспект Ленина от Московской до улицы Карла Либкнехта;
- Царская — Толмачева от Николая Никонова до проспекта Ленина;
- 8 Марта — Бориса Ельцина от Малышева до Челюскинцев;
- Пушкина от Малышева до проспекта Ленина.
08:01 09.05.2024 Улицы Екатеринбурга уже перекрыты. Военные стягивают технику к центру.
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