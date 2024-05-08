Власти и силовики пришли на празднование Дня Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета День Победы 2024 в Курганской области

Представители власти Курганской области, а также силовики и работники надзорных ведомств возложили цветы возле Вечного огня в память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня у нас двойная победа. Победа как Пасха, победа над Дьяволом. И победа нашей страны. Мы все, объединившись, бились с врагом. И молились вместе, и воевали вместе», — с такой речью выступил митрополит Даниил.

Рядом с губернатор заметили его зама Андрея Алексеева и нового врип Кургана Антона Науменко. Сообщается, что на месте возложения были представители политпартии КПРФ. Также пришли председатель Курганского областного суда Андрей Роот, глава курганского МЧС России Юрий Землянский и главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. Кроме того, на мероприятие приехали военком Айрат Зарипов и главный прокурор региона Андрей Назаров. На возложении заметили и депутатов облдумы и гордумы.

Собрались ветераны и простые жители, которые возложили цветы возле Вечного огня и на Мемориал с именами погибших в ВОВ. Прошла минута молчания. Первым возложили цветы губернатор Шумков, митрополит Даниил и врип главы Кургана Науменко. После них отдали дань памяти силовики и чиновники.

Редакция информагентства URA.RU запустила онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы в Курганской области. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.

Вадим Шумков с остальными VIP пришли на возложение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замы губернатора Кирилова (слева) и Алексеев (справа), а также председатель гордумы Прозоров (в центре) возложили цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы почтили память погибших воинов ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители политпартии КПРФ пришли на возложение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы собрались на возложении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские кадеты и курсанты стоят в карауле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU