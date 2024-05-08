Губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений возложили цветы к Вечному огню на Мемориале славы в Ханты-Мансийске. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона «Югра», передает журналист URA.RU с места событий.
«Около 10 утра губернатор Югры Наталья Комарова с заместителями и чиновниками приняла участие в возложении цветов к Мемориалу славы. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона „Югра“», — сообщает корреспондент.
Традиционно в День Победы Комарова отправится из Ханты-Мансийска с рабочим визитом в Нижневартовск. Там она также примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» с главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко совместно с участниками СВО и тружениками тыла.
Затем глава региона отправится в Сургут, где также возложит цветы к Мемориалу славы совместно с и. о. главы города Людмилой Батраковой, общественниками и активистами. Комарова также примет участие во Всероссийской акции «Диктант Победы».
URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы в ХМАО. Корреспонденты из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска рассказывают о том, как отмечают 9 мая жители крупных городов Югры.
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