Губернатор ХМАО и политэлиты возложили цветы к Мемориалу славы в День Победы. Фото, видео

09 мая 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

День Победы в ХМАО начался с возложения цветов Фото: Игорь Вершинин @ URA.RU новость из сюжета Югра отмечает День Победы — 2024 Губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений возложили цветы к Вечному огню на Мемориале славы в Ханты-Мансийске. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона «Югра», передает журналист URA.RU с места событий. «Около 10 утра губернатор Югры Наталья Комарова с заместителями и чиновниками приняла участие в возложении цветов к Мемориалу славы. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона „Югра“», — сообщает корреспондент. Традиционно в День Победы Комарова отправится из Ханты-Мансийска с рабочим визитом в Нижневартовск. Там она также примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» с главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко совместно с участниками СВО и тружениками тыла. Затем глава региона отправится в Сургут, где также возложит цветы к Мемориалу славы совместно с и. о. главы города Людмилой Батраковой, общественниками и активистами. Комарова также примет участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы в ХМАО. Корреспонденты из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска рассказывают о том, как отмечают 9 мая жители крупных городов Югры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений возложили цветы к Вечному огню на Мемориале славы в Ханты-Мансийске. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона «Югра», передает журналист URA.RU с места событий. «Около 10 утра губернатор Югры Наталья Комарова с заместителями и чиновниками приняла участие в возложении цветов к Мемориалу славы. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона „Югра“», — сообщает корреспондент. Традиционно в День Победы Комарова отправится из Ханты-Мансийска с рабочим визитом в Нижневартовск. Там она также примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» с главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко совместно с участниками СВО и тружениками тыла. Затем глава региона отправится в Сургут, где также возложит цветы к Мемориалу славы совместно с и. о. главы города Людмилой Батраковой, общественниками и активистами. Комарова также примет участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы в ХМАО. Корреспонденты из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска рассказывают о том, как отмечают 9 мая жители крупных городов Югры.