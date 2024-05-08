Штурмовик в зоне СВО получил звание героя Югры. Фото

09 мая 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Боец с позывным «Крестик» стал вторым военнослужащим, получившим звание герой Югры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Югра отмечает День Победы — 2024 Штурмовик с позывным «Крестик» удостоен звания Героя Югры. Награду военнослужащему вручила губернатор ХМАО Наталья Комарова в Макеевке во время командировки сообщили URA.RU в департаменте внутренней политики ХМАО. Звание Героя Югры трижды кавалер ордена Мужества удостоен за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Он вместе с боевыми товарищами в Кременной, выбил до 80 человек из укрепрайона ВСУ в районе Серебрянского лесничества. «В условиях плохой видимости и обзора лесополосы штурмовой отряд получил задачу не только вытеснить противника, но и закрепиться на его позициях. При огневой поддержке минометного взвода, начался штурм позиций противника», — говорится в наградном листе. Наталья Комарова поздравила «Крестика» с наградой, отметив, что такие бойцы — гордость Югры и России. К поздравлениям бойца присоединился и глава ДНР Денис Пушилин. «Эта награда — всего моего подразделения и отважной группы „Ветераны“, вместе с которыми мы реализовали эту знаменитую операцию», — поблагодарил военнослужащий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО поздравила земляков с Днем Победы во время командировки в Макеевку. Вместе с ней и главой ДНР Денисом Пушилиным в обращении принимал участие и боец «Крестик». Боец с позывным крестик получил звание героя Югры из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой Фото: департамент внутренней политики ХМАО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штурмовик с позывным «Крестик» удостоен звания Героя Югры. Награду военнослужащему вручила губернатор ХМАО Наталья Комарова в Макеевке во время командировки сообщили URA.RU в департаменте внутренней политики ХМАО. Звание Героя Югры трижды кавалер ордена Мужества удостоен за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Он вместе с боевыми товарищами в Кременной, выбил до 80 человек из укрепрайона ВСУ в районе Серебрянского лесничества. «В условиях плохой видимости и обзора лесополосы штурмовой отряд получил задачу не только вытеснить противника, но и закрепиться на его позициях. При огневой поддержке минометного взвода, начался штурм позиций противника», — говорится в наградном листе. Наталья Комарова поздравила «Крестика» с наградой, отметив, что такие бойцы — гордость Югры и России. К поздравлениям бойца присоединился и глава ДНР Денис Пушилин. «Эта награда — всего моего подразделения и отважной группы „Ветераны“, вместе с которыми мы реализовали эту знаменитую операцию», — поблагодарил военнослужащий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО поздравила земляков с Днем Победы во время командировки в Макеевку. Вместе с ней и главой ДНР Денисом Пушилиным в обращении принимал участие и боец «Крестик».