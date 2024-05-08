08 мая 2024

В Екатеринбурге на цифровых экранах показывают акцию «Бессмертный полк». Фото

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Митинг в сквере Прощания. Тюмень, бессмертный полк, портреты бессмертного полка, портреты ветеранов
В этом году «Бессмертный полк» проходит в онлайн формате (архивное фото) Фото:
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День Победы в Екатеринбурге — 2024

На цифровых экранах Екатеринбурга показывают акцию «Бессмертный полк», сообщают читатели URA.RU. Так горожане увековечивают память об участниках Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия ранним утром 9 мая начались в уральской столице с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Венки к мемориалу возложили ветераны, а также полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и главы силовых ведомств,

На площади 1905 года в уральской столице прошел парад, посвященный 79-й годовщине Дня Победы. По центру города прошли около 2000 военнослужащих и 45 единиц техники. За ходом 9 мая URA.RU следит в режиме онлайн.

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На цифровых экранах Екатеринбурга показывают акцию «Бессмертный полк», сообщают читатели URA.RU. Так горожане увековечивают память об участниках Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия ранним утром 9 мая начались в уральской столице с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Венки к мемориалу возложили ветераны, а также полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и главы силовых ведомств, На площади 1905 года в уральской столице прошел парад, посвященный 79-й годовщине Дня Победы. По центру города прошли около 2000 военнослужащих и 45 единиц техники. За ходом 9 мая URA.RU следит в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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