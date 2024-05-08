На цифровых экранах Екатеринбурга показывают акцию «Бессмертный полк», сообщают читатели URA.RU. Так горожане увековечивают память об участниках Великой Отечественной войны.
Памятные мероприятия ранним утром 9 мая начались в уральской столице с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Венки к мемориалу возложили ветераны, а также полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и главы силовых ведомств,
На площади 1905 года в уральской столице прошел парад, посвященный 79-й годовщине Дня Победы. По центру города прошли около 2000 военнослужащих и 45 единиц техники. За ходом 9 мая URA.RU следит в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!