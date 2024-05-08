Сенатор Муратов спрогнозировал, когда в Кургане устроят парад Победы

Масштабный парад в Кургане планируют устроить после победы в СВО

09 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Сенатор Муратов назвал необычное явление Дня Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы 2024 в Курганской области Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поделился своими мыслями о том, когда в городе состоится парад Победы. По его словам, масштабное торжество пройдет после победы в специальной военной операции. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. По мнению сенатора, нет ничего критичного в том, что в 2024 году в Кургане был отменен парад. «Мы проведем такой парад, когда победим в СВО. Тогда мы сделаем настоящий парад с салютами, фейерверками, тогда действительно праздник будет», — заявил Муратов. При этом он отметил противоречивость праздника Дня Победы, поскольку его встречают с радостью и со слезами. Курганцы испытывают горечь, ведь многие потеряли близких родственников, но празднуют победу. Между тем, сенатор рассказал, что предприятие «Курганприбор» в этом году выставило боевую технику на площади. Отмечается, что сотрудники поставили «Катюшу». Муратов также поделился, что 8 мая ездил в Шадринск, где участвовал в акции «Огонь памяти». «Это символично, что все-таки идут пасхальные праздники, когда сошел Благодатный огонь. У нас такое поверье в православии, что если сошел Благодатный огонь, то он нам дает еще один год жизни», — делится сенатор Муратов. Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Редакция URA.RU запустило онлайн-трансляцию, в которой корреспонденты рассказывают, как Курган отмечает День Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поделился своими мыслями о том, когда в городе состоится парад Победы. По его словам, масштабное торжество пройдет после победы в специальной военной операции. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. По мнению сенатора, нет ничего критичного в том, что в 2024 году в Кургане был отменен парад. «Мы проведем такой парад, когда победим в СВО. Тогда мы сделаем настоящий парад с салютами, фейерверками, тогда действительно праздник будет», — заявил Муратов. При этом он отметил противоречивость праздника Дня Победы, поскольку его встречают с радостью и со слезами. Курганцы испытывают горечь, ведь многие потеряли близких родственников, но празднуют победу. Между тем, сенатор рассказал, что предприятие «Курганприбор» в этом году выставило боевую технику на площади. Отмечается, что сотрудники поставили «Катюшу». Муратов также поделился, что 8 мая ездил в Шадринск, где участвовал в акции «Огонь памяти». «Это символично, что все-таки идут пасхальные праздники, когда сошел Благодатный огонь. У нас такое поверье в православии, что если сошел Благодатный огонь, то он нам дает еще один год жизни», — делится сенатор Муратов. Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Редакция URA.RU запустило онлайн-трансляцию, в которой корреспонденты рассказывают, как Курган отмечает День Победы.