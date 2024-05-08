Ретросамолеты с портретами «Бессмертного полка» пролетели в небе над Сургутом. Видео

09 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Пилотажная группа «Барсы» с портретами «Бессмертного полка» на борту пролетела над Сургутом Фото: Евгений Неупокоев @ URA.RU новость из сюжета Югра отмечает День Победы — 2024 Над Мемориалом Славы в Сургуте пролетел воздушный «Бессмертный полк». Акцию шестой год подряд проводит женская пилотажная группа «Барсы», которую собрал депутат гордумы Евгений Барсов, передает корреспондент URA.RU. «Авиаторы разместили на бортах самолетов портреты героев Великой Отечественной войны. В этом году на воздушных судах более семи тысяч фотографий», — рассказал журналист агентства. Учредитель аэродрома «Боровая» депутат Барсов в разговоре с URA.RU сообщил, что горожане еще смогут увидеть пилотажную группу в небе. «В 14:00 они сделают еще один пролет над Мемориалом Славы», — рассказал он. Ранее URA.RU писало о возложении цветов к Мемориалу Славы политэлитами Сургута. Посмотреть, как жители городов Югры празднуют День Победы, можно в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Мемориалом Славы в Сургуте пролетел воздушный «Бессмертный полк». Акцию шестой год подряд проводит женская пилотажная группа «Барсы», которую собрал депутат гордумы Евгений Барсов, передает корреспондент URA.RU. «Авиаторы разместили на бортах самолетов портреты героев Великой Отечественной войны. В этом году на воздушных судах более семи тысяч фотографий», — рассказал журналист агентства. Учредитель аэродрома «Боровая» депутат Барсов в разговоре с URA.RU сообщил, что горожане еще смогут увидеть пилотажную группу в небе. «В 14:00 они сделают еще один пролет над Мемориалом Славы», — рассказал он. Ранее URA.RU писало о возложении цветов к Мемориалу Славы политэлитами Сургута. Посмотреть, как жители городов Югры празднуют День Победы, можно в нашей онлайн-трансляции.