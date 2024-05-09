Общество Шойгу приказал запустить праздничный салют в городах России 09 мая 2024 в 13:30 Размер текста - 17 + Шойгу приказал произвести праздничные салюты в городах-героях Фото: Размик Закарян © URA.RU И. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 мая запустить в 22:00 по местному времени праздничные салюты в городах России. Приказ Шойгу опубликовал telegram-канал ведомства. «9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве», — говорится в приказе Шойгу. Салюты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также он будет в городах, дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В Москве на Красной площади прошел парад Победы в честь 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц военной техники и вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! И. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 мая запустить в 22:00 по местному времени праздничные салюты в городах России. Приказ Шойгу опубликовал telegram-канал ведомства. «9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве», — говорится в приказе Шойгу. Салюты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также он будет в городах, дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В Москве на Красной площади прошел парад Победы в честь 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц военной техники и вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям