Шойгу приказал запустить праздничный салют в городах России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
Шойгу приказал произвести праздничные салюты в городах-героях Фото:

И. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 мая запустить в 22:00 по местному времени праздничные салюты в городах России. Приказ Шойгу опубликовал telegram-канал ведомства.

«9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве», — говорится в приказе Шойгу. Салюты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также он будет в городах, дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В Москве на Красной площади прошел парад Победы в честь 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц военной техники и вооружения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
И. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 мая запустить в 22:00 по местному времени праздничные салюты в городах России. Приказ Шойгу опубликовал telegram-канал ведомства. «9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве», — говорится в приказе Шойгу. Салюты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также он будет в городах, дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В Москве на Красной площади прошел парад Победы в честь 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц военной техники и вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...