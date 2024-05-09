Шойгу приказал запустить праздничный салют в городах России

И. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 мая запустить в 22:00 по местному времени праздничные салюты в городах России. Приказ Шойгу опубликовал telegram-канал ведомства.
«9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве», — говорится в приказе Шойгу. Салюты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также он будет в городах, дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
В Москве на Красной площади прошел парад Победы в честь 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц военной техники и вооружения.
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И. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 мая запустить в 22:00 по местному времени праздничные салюты в городах России. Приказ Шойгу опубликовал telegram-канал ведомства. «9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве», — говорится в приказе Шойгу. Салюты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также он будет в городах, дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В Москве на Красной площади прошел парад Победы в честь 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц военной техники и вооружения.