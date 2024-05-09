Происшествия Baza: беспилотники атаковали НПЗ в Башкирии 09 мая 2024 в 13:49 Размер текста - 17 + Никто не пострадал из-за атаки БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Впервые в Башкирии БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез». Об этом сообщил telegram-канал Baza. На территории предприятия начался пожар. «Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие „Салаватнефтеоргсинтез“ в Башкирии», — говорится в сообщении. Авторы канала сообщили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается. В конце марта 2024 недалеко от столицы Башкирии Уфы заметили беспилотник. Диспетчеры, исходя из данных, заявили, что БПЛА на безопасность не повлиял. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Впервые в Башкирии БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез». Об этом сообщил telegram-канал Baza. На территории предприятия начался пожар. «Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие „Салаватнефтеоргсинтез“ в Башкирии», — говорится в сообщении. Авторы канала сообщили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается. В конце марта 2024 недалеко от столицы Башкирии Уфы заметили беспилотник. Диспетчеры, исходя из данных, заявили, что БПЛА на безопасность не повлиял. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям