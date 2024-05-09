Baza: беспилотники атаковали НПЗ в Башкирии

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Никто не пострадал из-за атаки БПЛА Фото:

Впервые в Башкирии БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез». Об этом сообщил telegram-канал Baza. На территории предприятия начался пожар.

«Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие „Салаватнефтеоргсинтез“ в Башкирии», — говорится в сообщении. Авторы канала сообщили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

В конце марта 2024 недалеко от столицы Башкирии Уфы заметили беспилотник. Диспетчеры, исходя из данных, заявили, что БПЛА на безопасность не повлиял.

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Впервые в Башкирии БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез». Об этом сообщил telegram-канал Baza. На территории предприятия начался пожар. «Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие „Салаватнефтеоргсинтез“ в Башкирии», — говорится в сообщении. Авторы канала сообщили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается. В конце марта 2024 недалеко от столицы Башкирии Уфы заметили беспилотник. Диспетчеры, исходя из данных, заявили, что БПЛА на безопасность не повлиял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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