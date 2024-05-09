Армия и оружие Путин встретился с бойцами СВО сразу после инаугурации 09 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что задачи на поле боя должны решаться с минимальными потерями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, сразу после церемонии инаугурации 7 мая. Видео разговора с военными опубликовал официальный telegram-канал Кремля в День Победы в Великой Отечественной Войне. На встрече также присутствовал и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу. «Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — сказал Путин в ходе встречи с военными. Президент расспросил командиров о ситуации на поле боя и напомнил о необходимости успешно решать задачи с минимальными потерями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, сразу после церемонии инаугурации 7 мая. Видео разговора с военными опубликовал официальный telegram-канал Кремля в День Победы в Великой Отечественной Войне. На встрече также присутствовал и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу. «Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — сказал Путин в ходе встречи с военными. Президент расспросил командиров о ситуации на поле боя и напомнил о необходимости успешно решать задачи с минимальными потерями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям