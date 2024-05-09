Путин встретился с бойцами СВО сразу после инаугурации

Президент России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, сразу после церемонии инаугурации 7 мая. Видео разговора с военными опубликовал официальный telegram-канал Кремля в День Победы в Великой Отечественной Войне. На встрече также присутствовал и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу.
«Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — сказал Путин в ходе встречи с военными. Президент расспросил командиров о ситуации на поле боя и напомнил о необходимости успешно решать задачи с минимальными потерями.
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Президент России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, сразу после церемонии инаугурации 7 мая. Видео разговора с военными опубликовал официальный telegram-канал Кремля в День Победы в Великой Отечественной Войне. На встрече также присутствовал и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу. «Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — сказал Путин в ходе встречи с военными. Президент расспросил командиров о ситуации на поле боя и напомнил о необходимости успешно решать задачи с минимальными потерями.