Путин встретился с бойцами СВО сразу после инаугурации

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что задачи на поле боя должны решаться с минимальными потерями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, сразу после церемонии инаугурации 7 мая. Видео разговора с военными опубликовал официальный telegram-канал Кремля в День Победы в Великой Отечественной Войне. На встрече также присутствовал и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — сказал Путин в ходе встречи с военными. Президент расспросил командиров о ситуации на поле боя и напомнил о необходимости успешно решать задачи с минимальными потерями.

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Президент России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, сразу после церемонии инаугурации 7 мая. Видео разговора с военными опубликовал официальный telegram-канал Кремля в День Победы в Великой Отечественной Войне. На встрече также присутствовал и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу. «Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — сказал Путин в ходе встречи с военными. Президент расспросил командиров о ситуации на поле боя и напомнил о необходимости успешно решать задачи с минимальными потерями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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