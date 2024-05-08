В Екатеринбурге прошел уникальный парад Победы. Уникальный прежде всего мерами безопасности, предпринятыми властью для предотвращения ЧП в условиях непростой геополитической обстановки. Посмотреть на технику и военных, как и анонсировало URA.RU, смогли около полутора тысячи человек — журналисты, ветераны, представители истеблишмента (среди них — новые лица) и их близкие, передает корреспондент URA.RU.
Простым горожанам было не подобраться — у ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Европа» выставили ограждения. Действовали они и на ул. 8 Марта.
На главную трибуну поднялись губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, советник губернатора, бывший сенатор Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий (ровно год назад она была деканом УрФУ и даже не думала, что в 2024-м окажется там, где оказалась), руководители силовых структур, новый глава уральского Сбера Петр Колтыпин, бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»). Командовал парадом генерал-майор Александр Линьков, а принимал — врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Дебют.
Алексей Орлов, Михаил Богинский (ГФИ по региону), Эдуард Россель, Евгений Куйвашев, Владимир Якушев
В прошлом году эту роль исполнял генерал-майор Рустам Миннекаев. Сейчас он в Ленинградском военном округе. Завсегдатаи парада перед началом шутили: с собой Миннекаев «увез» идею с шаландами, прежде неотъемлемым элементом екатеринбургских парадов.
В этом году военные представили 45 единиц техники. Возглавил колонну главный символ Победы — танк Т-34, затем прошли БТР-40, броне-автомобиль БА-64, «полуторка» ГАЗ АА, «Студебеккер», боевая машина БМ-14 (наследница легендарной «Катюши»), защищенный автомобиль «Астейс», БТР-82АМ, бронированный автомобиль многоцелевого назначения «ТИГР-М», ракетный комплекс «Искандер-М». А в парадных расчетах были задействованы две тысячи человек, объявил бессменный ведущий, замминистра культуры региона Роман Дорохин — один из самых колоритных свердловских чиновников.
По окончании парада Куйвашев вместе с Глушенковым традиционно спустился к ветеранам и участникам боевых действий. А затем в компании Якушева и статусных военных скрылся в синем автобусе, оборудованном под выездной штаб оргкомитета парада (представители главы региона по какой-то причине сопротивлялись даже просто съемке этого автобуса). Дождавшись, когда Глушенков переоденется, первые лица отправились общаться с ветеранами, а уже оттуда поехали в Верхнюю Пышму.
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В Екатеринбурге прошел уникальный парад Победы. Уникальный прежде всего мерами безопасности, предпринятыми властью для предотвращения ЧП в условиях непростой геополитической обстановки. Посмотреть на технику и военных, как и анонсировало URA.RU, смогли около полутора тысячи человек — журналисты, ветераны, представители истеблишмента (среди них — новые лица) и их близкие, передает корреспондент URA.RU. Простым горожанам было не подобраться — у ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Европа» выставили ограждения. Действовали они и на ул. 8 Марта. На главную трибуну поднялись губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, советник губернатора, бывший сенатор Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий (ровно год назад она была деканом УрФУ и даже не думала, что в 2024-м окажется там, где оказалась), руководители силовых структур, новый глава уральского Сбера Петр Колтыпин, бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»). Командовал парадом генерал-майор Александр Линьков, а принимал — врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Дебют. В прошлом году эту роль исполнял генерал-майор Рустам Миннекаев. Сейчас он в Ленинградском военном округе. Завсегдатаи парада перед началом шутили: с собой Миннекаев «увез» идею с шаландами, прежде неотъемлемым элементом екатеринбургских парадов. В этом году военные представили 45 единиц техники. Возглавил колонну главный символ Победы — танк Т-34, затем прошли БТР-40, броне-автомобиль БА-64, «полуторка» ГАЗ АА, «Студебеккер», боевая машина БМ-14 (наследница легендарной «Катюши»), защищенный автомобиль «Астейс», БТР-82АМ, бронированный автомобиль многоцелевого назначения «ТИГР-М», ракетный комплекс «Искандер-М». А в парадных расчетах были задействованы две тысячи человек, объявил бессменный ведущий, замминистра культуры региона Роман Дорохин — один из самых колоритных свердловских чиновников. По окончании парада Куйвашев вместе с Глушенковым традиционно спустился к ветеранам и участникам боевых действий. А затем в компании Якушева и статусных военных скрылся в синем автобусе, оборудованном под выездной штаб оргкомитета парада (представители главы региона по какой-то причине сопротивлялись даже просто съемке этого автобуса). Дождавшись, когда Глушенков переоденется, первые лица отправились общаться с ветеранами, а уже оттуда поехали в Верхнюю Пышму.