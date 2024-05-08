Парад в Екатеринбурге прошел с большими ограничениями и новичками на VIP-трибуне. Фото

09 мая 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Уже сейчас обещают, что следующий парад будет более масштабным Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге прошел уникальный парад Победы. Уникальный прежде всего мерами безопасности, предпринятыми властью для предотвращения ЧП в условиях непростой геополитической обстановки. Посмотреть на технику и военных, как и анонсировало URA.RU, смогли около полутора тысячи человек — журналисты, ветераны, представители истеблишмента (среди них — новые лица) и их близкие, передает корреспондент URA.RU. Простым горожанам было не подобраться — у ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Европа» выставили ограждения. Действовали они и на ул. 8 Марта. На главную трибуну поднялись губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, советник губернатора, бывший сенатор Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий (ровно год назад она была деканом УрФУ и даже не думала, что в 2024-м окажется там, где оказалась), руководители силовых структур, новый глава уральского Сбера Петр Колтыпин, бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»). Командовал парадом генерал-майор Александр Линьков, а принимал — врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Дебют. Алексей Орлов, Михаил Богинский (ГФИ по региону), Эдуард Россель, Евгений Куйвашев, Владимир Якушев Фото: Илья Московец © URA.RU В прошлом году эту роль исполнял генерал-майор Рустам Миннекаев. Сейчас он в Ленинградском военном округе. Завсегдатаи парада перед началом шутили: с собой Миннекаев «увез» идею с шаландами, прежде неотъемлемым элементом екатеринбургских парадов. В этом году военные представили 45 единиц техники. Возглавил колонну главный символ Победы — танк Т-34, затем прошли БТР-40, броне-автомобиль БА-64, «полуторка» ГАЗ АА, «Студебеккер», боевая машина БМ-14 (наследница легендарной «Катюши»), защищенный автомобиль «Астейс», БТР-82АМ, бронированный автомобиль многоцелевого назначения «ТИГР-М», ракетный комплекс «Искандер-М». А в парадных расчетах были задействованы две тысячи человек, объявил бессменный ведущий, замминистра культуры региона Роман Дорохин — один из самых колоритных свердловских чиновников. По окончании парада Куйвашев вместе с Глушенковым традиционно спустился к ветеранам и участникам боевых действий. А затем в компании Якушева и статусных военных скрылся в синем автобусе, оборудованном под выездной штаб оргкомитета парада (представители главы региона по какой-то причине сопротивлялись даже просто съемке этого автобуса). Дождавшись, когда Глушенков переоденется, первые лица отправились общаться с ветеранами, а уже оттуда поехали в Верхнюю Пышму. Оцепление в Историческом сквере Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Старту церемонии предшествовал тщательный осмотр площадки Фото: Илья Московец © URA.RU Еще один кадр с VIP-трибуны Фото: Илья Московец © URA.RU Трибуны были заполнены, рядом с ними предусмотрели стоячие места. Попасть в эти зоны можно было только по пригласительным Фото: Илья Московец © URA.RU Ветеранам традиционно выделили первые ряды Фото: Илья Московец © URA.RU Принимал парад Дмитрий Глушенков Фото: Илья Московец © URA.RU Участники войны в Афганистане Фото: Илья Московец © URA.RU Вот так выглядели места за VIP-трибуной Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU В автобусе первые лица провели 20-30 минут, а после отправились дальше по делам Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел уникальный парад Победы. Уникальный прежде всего мерами безопасности, предпринятыми властью для предотвращения ЧП в условиях непростой геополитической обстановки. Посмотреть на технику и военных, как и анонсировало URA.RU, смогли около полутора тысячи человек — журналисты, ветераны, представители истеблишмента (среди них — новые лица) и их близкие, передает корреспондент URA.RU. Простым горожанам было не подобраться — у ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Европа» выставили ограждения. Действовали они и на ул. 8 Марта. На главную трибуну поднялись губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, советник губернатора, бывший сенатор Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий (ровно год назад она была деканом УрФУ и даже не думала, что в 2024-м окажется там, где оказалась), руководители силовых структур, новый глава уральского Сбера Петр Колтыпин, бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»). Командовал парадом генерал-майор Александр Линьков, а принимал — врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Дебют. В прошлом году эту роль исполнял генерал-майор Рустам Миннекаев. Сейчас он в Ленинградском военном округе. Завсегдатаи парада перед началом шутили: с собой Миннекаев «увез» идею с шаландами, прежде неотъемлемым элементом екатеринбургских парадов. В этом году военные представили 45 единиц техники. Возглавил колонну главный символ Победы — танк Т-34, затем прошли БТР-40, броне-автомобиль БА-64, «полуторка» ГАЗ АА, «Студебеккер», боевая машина БМ-14 (наследница легендарной «Катюши»), защищенный автомобиль «Астейс», БТР-82АМ, бронированный автомобиль многоцелевого назначения «ТИГР-М», ракетный комплекс «Искандер-М». А в парадных расчетах были задействованы две тысячи человек, объявил бессменный ведущий, замминистра культуры региона Роман Дорохин — один из самых колоритных свердловских чиновников. По окончании парада Куйвашев вместе с Глушенковым традиционно спустился к ветеранам и участникам боевых действий. А затем в компании Якушева и статусных военных скрылся в синем автобусе, оборудованном под выездной штаб оргкомитета парада (представители главы региона по какой-то причине сопротивлялись даже просто съемке этого автобуса). Дождавшись, когда Глушенков переоденется, первые лица отправились общаться с ветеранами, а уже оттуда поехали в Верхнюю Пышму.