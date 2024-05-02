Посмотреть парад в Екатеринбурге смогут лишь избранные

Вживую посмотреть парад Победы в Екатеринбурге смогут только ветераны, представители истеблишмента и их близкие. Об этом URA.RU рассказали два источника, близкие к муниципальной власти.
«Весь периметр будет оцеплен. Со стороны ТЦ „Пассаж“ и ТЦ „Европа“ никого и близко не подпустят», — рассказал первый собеседник. По его словам, таковы требования силовиков. От него и другого источника также известно, что впервые журналисты не смогут освещать парад с крыши администрации. «Оттуда будет контролироваться воздух», — отметил один из собеседников.
При этом традиционную трибуну на площади 1905 года установят. Там будет около 1200 мест. Рядом с ней также предусмотрены стоячие места — для обладателей проходок. За них среди VIP уже развернулась конкуренция. В мэрии воздержались от официальных комментариев по вопросу ужесточения мер безопасности, подтвердив лишь, что точки для съемок на крыше «серого дома» действительно не будет.
Как сообщало URA.RU, салютов и фейерверков в этом году не планируется. А основные активности перенесены из центра города в парк Маяковского.
Обновлено в 21:03: в третий абзац добавлен ответ от мэрии.
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