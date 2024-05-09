Путин обрадовался успехам ВС РФ на авдеевском направлении

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Путину сообщили об успехах российских военных на СВО Фото:

Президент России Владимир Путин рад успехам российских военных на авдеевском направлении. Он провел встречу с командирами подразделений, участвующих в СВО, где ему отчитались о положении дел на фронте.

Президенту доложили о взятии на Украине населенного пункта Бердычи (ДНР). «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», — сказал Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Отчет главе РФ предоставил полковник Р. Халиков, являющийся командиром 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии.

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Президент России Владимир Путин рад успехам российских военных на авдеевском направлении. Он провел встречу с командирами подразделений, участвующих в СВО, где ему отчитались о положении дел на фронте. Президенту доложили о взятии на Украине населенного пункта Бердычи (ДНР). «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», — сказал Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Отчет главе РФ предоставил полковник Р. Халиков, являющийся командиром 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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