Президент России Владимир Путин рад успехам российских военных на авдеевском направлении. Он провел встречу с командирами подразделений, участвующих в СВО, где ему отчитались о положении дел на фронте.
Президенту доложили о взятии на Украине населенного пункта Бердычи (ДНР). «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», — сказал Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Отчет главе РФ предоставил полковник Р. Халиков, являющийся командиром 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии.
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Президент России Владимир Путин рад успехам российских военных на авдеевском направлении. Он провел встречу с командирами подразделений, участвующих в СВО, где ему отчитались о положении дел на фронте. Президенту доложили о взятии на Украине населенного пункта Бердычи (ДНР). «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», — сказал Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Отчет главе РФ предоставил полковник Р. Халиков, являющийся командиром 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии.