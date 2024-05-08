08 мая 2024

Жители Сургута устроили автопробег в честь Дня Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , автопробег, поддержка сво, поддержка спецоперации
В автопробеге участвовали байкеры Фото:
новость из сюжета
Югра отмечает День Победы — 2024

Мотоциклисты и автомобилисты Сургута устроили автопробег по улицам города в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Колону возглавит мотоцикл «Урал» восьмидесятых годов, — передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Приехал на автопробег в честь Великой Победы. Чтим память наших дедов. Уважаем страну. Желаю всем здоровья, радости, счастья!», — сообщил участник пробега.

Колонна шла по городу в сопровождении нескольких экипажей ДПС. Возглавлял колону мотоклуб «Ночные волки». Направляющий двигался на советском «Урале» 80-х годов.

Ранее URA.RU сообщало, что ретросамолеты с портретами «Бессмертного полка» пролетели в небе над Сургутом. Акцию шестой год подряд проводит женская пилотажная группа «Барсы», которую собрал депутат гордумы Евгений Барсов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мотоциклисты и автомобилисты Сургута устроили автопробег по улицам города в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Колону возглавит мотоцикл «Урал» восьмидесятых годов, — передает с места событий корреспондент URA.RU. «Приехал на автопробег в честь Великой Победы. Чтим память наших дедов. Уважаем страну. Желаю всем здоровья, радости, счастья!», — сообщил участник пробега. Колонна шла по городу в сопровождении нескольких экипажей ДПС. Возглавлял колону мотоклуб «Ночные волки». Направляющий двигался на советском «Урале» 80-х годов. Ранее URA.RU сообщало, что ретросамолеты с портретами «Бессмертного полка» пролетели в небе над Сургутом. Акцию шестой год подряд проводит женская пилотажная группа «Барсы», которую собрал депутат гордумы Евгений Барсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...