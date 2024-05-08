Мотоциклисты и автомобилисты Сургута устроили автопробег по улицам города в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Колону возглавит мотоцикл «Урал» восьмидесятых годов, — передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Приехал на автопробег в честь Великой Победы. Чтим память наших дедов. Уважаем страну. Желаю всем здоровья, радости, счастья!», — сообщил участник пробега.
Колонна шла по городу в сопровождении нескольких экипажей ДПС. Возглавлял колону мотоклуб «Ночные волки». Направляющий двигался на советском «Урале» 80-х годов.
Ранее URA.RU сообщало, что ретросамолеты с портретами «Бессмертного полка» пролетели в небе над Сургутом. Акцию шестой год подряд проводит женская пилотажная группа «Барсы», которую собрал депутат гордумы Евгений Барсов.
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