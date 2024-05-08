Губернатор ХМАО встретилась с молодежью в День Победы. Фото

09 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры во время визита в Нижневартовск в День Победы побеседовала со студентами и общественниками города Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Югра отмечает День Победы — 2024 Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Нижневартовск в День Победы побеседовала со студентами и общественниками города. Компанию главе региона составили спикер окружной думы Борис Хохряков и мэр города Дмитрий Кощенко, передает с места событий журналист URA.RU. «В ходе встречи со студентами Нижневартовского государственного университета и представителями „Молодежного центра“, губернатор ХМАО выслушала доклад студентов о проектах, посвященных Дню Победы. Кроме того, глава региона, в сопровождении спикера окружной думы Бориса Хохрякова и мэра города Дмитрия Кощенко, разместила фотографию своего деда, воевавшего на фронте в годы Великой Отечественной войны на „Стене памяти“», — сообщает корреспондент URA.RU. Также в ходе мероприятия студенты НВГУ продемонстрировали ролик, снятый ими специально к празднику, и попросили Комарову принять участие в следующем ролике, рассказав о героических подвигах ее родных. Губернатор согласилась. Перед визитом в Молодежный центр города Комарова возложила цветы к мемориалу воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, который расположен в парке Победы Нижневартовска. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Ханты-Мансийске. К ней присоединились ее заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Нижневартовск в День Победы побеседовала со студентами и общественниками города. Компанию главе региона составили спикер окружной думы Борис Хохряков и мэр города Дмитрий Кощенко, передает с места событий журналист URA.RU. «В ходе встречи со студентами Нижневартовского государственного университета и представителями „Молодежного центра“, губернатор ХМАО выслушала доклад студентов о проектах, посвященных Дню Победы. Кроме того, глава региона, в сопровождении спикера окружной думы Бориса Хохрякова и мэра города Дмитрия Кощенко, разместила фотографию своего деда, воевавшего на фронте в годы Великой Отечественной войны на „Стене памяти“», — сообщает корреспондент URA.RU. Также в ходе мероприятия студенты НВГУ продемонстрировали ролик, снятый ими специально к празднику, и попросили Комарову принять участие в следующем ролике, рассказав о героических подвигах ее родных. Губернатор согласилась. Перед визитом в Молодежный центр города Комарова возложила цветы к мемориалу воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, который расположен в парке Победы Нижневартовска. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Ханты-Мансийске. К ней присоединились ее заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений.