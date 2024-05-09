Медведев раскрыл историческую миссию России

Медведев: Россия видит свою историческую миссию в уничтожении нацизма

09 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал завершение СВО первым шагом на пути к новой архитектуре международных отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия видит свою историческую миссию в уничтожении нацизма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время РФ вынуждена сражаться с «зомби-порождением» фашизма в лице киевского режима. «История заставила нас выучить самый главный урок: нацизм никогда не исчезнет сам. <…> Россия видит в этом свою историческую миссию», — написал Медведев в своей статье , опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии «Единая Россия». Зампред Совбеза отметил, что Россия в новом тысячелетии вынуждена сражаться с «реинкарнацией фашизма, его зомби-порождением, которое воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма — нацистский режим Киева». По его словам, денацификация территории «под названием государство Украина» — это только первый шаг на долгом пути к созданию новой архитектуры международных отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия видит свою историческую миссию в уничтожении нацизма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время РФ вынуждена сражаться с «зомби-порождением» фашизма в лице киевского режима. «История заставила нас выучить самый главный урок: нацизм никогда не исчезнет сам. <…> Россия видит в этом свою историческую миссию», — написал Медведев в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии «Единая Россия». Зампред Совбеза отметил, что Россия в новом тысячелетии вынуждена сражаться с «реинкарнацией фашизма, его зомби-порождением, которое воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма — нацистский режим Киева». По его словам, денацификация территории «под названием государство Украина» — это только первый шаг на долгом пути к созданию новой архитектуры международных отношений.