Медведев раскрыл историческую миссию России

Медведев: Россия видит свою историческую миссию в уничтожении нацизма
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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев назвал завершение СВО первым шагом на пути к новой архитектуре международных отношений Фото:

Россия видит свою историческую миссию в уничтожении нацизма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время РФ вынуждена сражаться с «зомби-порождением» фашизма в лице киевского режима.

«История заставила нас выучить самый главный урок: нацизм никогда не исчезнет сам. <…> Россия видит в этом свою историческую миссию», — написал Медведев в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии «Единая Россия».

Зампред Совбеза отметил, что Россия в новом тысячелетии вынуждена сражаться с «реинкарнацией фашизма, его зомби-порождением, которое воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма — нацистский режим Киева». По его словам, денацификация территории «под названием государство Украина» — это только первый шаг на долгом пути к созданию новой архитектуры международных отношений.

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Россия видит свою историческую миссию в уничтожении нацизма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время РФ вынуждена сражаться с «зомби-порождением» фашизма в лице киевского режима. «История заставила нас выучить самый главный урок: нацизм никогда не исчезнет сам. <…> Россия видит в этом свою историческую миссию», — написал Медведев в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии «Единая Россия». Зампред Совбеза отметил, что Россия в новом тысячелетии вынуждена сражаться с «реинкарнацией фашизма, его зомби-порождением, которое воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма — нацистский режим Киева». По его словам, денацификация территории «под названием государство Украина» — это только первый шаг на долгом пути к созданию новой архитектуры международных отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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