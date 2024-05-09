В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России.
«9 Мая — это всегда очень эмоциональный и пронзительный день. В каждой семье чествуют Героев, вспоминают родных, как они воевали и работали. Надеемся, что мы обеспечим безопасное будущее следующим поколениям», — заявил Путин с трибуны на Красной площади. Он отметил, что Россия никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом.
В параде также участвовали участники СВО. В строю по Красной площади прошли семь героев РФ и 24 кавалера Ордена Мужества. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Также в параде впервые были представлены образцы специально бронированных автомобилей «КаМАз» и санитарных автомобилей «Линза».
В Москве на Красной площади прошел парад Победы
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
В воздух для Парада подняли авиацию
Фото: Игорь Пантин
В параде также участвовали солдаты с СВО
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Парад Победы в Москве открыл президент страны Владимир Путин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран и первые лица страны
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России. «9 Мая — это всегда очень эмоциональный и пронзительный день. В каждой семье чествуют Героев, вспоминают родных, как они воевали и работали. Надеемся, что мы обеспечим безопасное будущее следующим поколениям», — заявил Путин с трибуны на Красной площади. Он отметил, что Россия никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом. В параде также участвовали участники СВО. В строю по Красной площади прошли семь героев РФ и 24 кавалера Ордена Мужества. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Также в параде впервые были представлены образцы специально бронированных автомобилей «КаМАз» и санитарных автомобилей «Линза».