В Москве прошел парад Победы. Фоторепортаж

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, армия россии, репетиция парада москва, военнослужащие вс рф, репетиция парада победы москва, вооруженные силы россии
В Москве прошел парад Победы Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России.

«9 Мая — это всегда очень эмоциональный и пронзительный день. В каждой семье чествуют Героев, вспоминают родных, как они воевали и работали. Надеемся, что мы обеспечим безопасное будущее следующим поколениям», — заявил Путин с трибуны на Красной площади. Он отметил, что Россия никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом.

В параде также участвовали участники СВО. В строю по Красной площади прошли семь героев РФ и 24 кавалера Ордена Мужества. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Также в параде впервые были представлены образцы специально бронированных автомобилей «КаМАз» и санитарных автомобилей «Линза».

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В Москве на Красной площади прошел парад Победы
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В воздух для Парада подняли авиацию
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В параде также участвовали солдаты с СВО
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Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34
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Парад Победы в Москве открыл президент страны Владимир Путин
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На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран и первые лица страны
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на парад свою собаку
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В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России. «9 Мая — это всегда очень эмоциональный и пронзительный день. В каждой семье чествуют Героев, вспоминают родных, как они воевали и работали. Надеемся, что мы обеспечим безопасное будущее следующим поколениям», — заявил Путин с трибуны на Красной площади. Он отметил, что Россия никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом. В параде также участвовали участники СВО. В строю по Красной площади прошли семь героев РФ и 24 кавалера Ордена Мужества. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Также в параде впервые были представлены образцы специально бронированных автомобилей «КаМАз» и санитарных автомобилей «Линза».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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