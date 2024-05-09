В Москве прошел парад Победы. Фоторепортаж

09 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Москве прошел парад Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России. «9 Мая — это всегда очень эмоциональный и пронзительный день. В каждой семье чествуют Героев, вспоминают родных, как они воевали и работали. Надеемся, что мы обеспечим безопасное будущее следующим поколениям», — заявил Путин с трибуны на Красной площади. Он отметил, что Россия никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом. В параде также участвовали участники СВО. В строю по Красной площади прошли семь героев РФ и 24 кавалера Ордена Мужества. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Также в параде впервые были представлены образцы специально бронированных автомобилей «КаМАз» и санитарных автомобилей «Линза». В Москве на Красной площади прошел парад Победы Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости В воздух для Парада подняли авиацию Фото: Игорь Пантин В параде также участвовали солдаты с СВО Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Парад Победы в Москве открыл президент страны Владимир Путин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран и первые лица страны Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на парад свою собаку Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России. «9 Мая — это всегда очень эмоциональный и пронзительный день. В каждой семье чествуют Героев, вспоминают родных, как они воевали и работали. Надеемся, что мы обеспечим безопасное будущее следующим поколениям», — заявил Путин с трибуны на Красной площади. Он отметил, что Россия никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом. В параде также участвовали участники СВО. В строю по Красной площади прошли семь героев РФ и 24 кавалера Ордена Мужества. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Также в параде впервые были представлены образцы специально бронированных автомобилей «КаМАз» и санитарных автомобилей «Линза».