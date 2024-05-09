В деле арестованной экс-невестки Чернецкого мог появиться новый фигурант

09 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Максима Пузанкова разыскивают полицейские Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бизнесмен, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков мог оказаться в розыске из-за уголовного дела в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Согласно картотеке арбитражных дел, ООО «Экосистема-СМБ», учредитель которой Пузанков, являлось поставщиком АО «ТТК-Екатеринбург». Чернецкая — глава ООО «Сиба» — и директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев были задержаны в марте после обысков в БЦ Clever Park. Им, по неофициальным данным, вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. При этом собеседники, знакомые с Чернецкой, допускали, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Екатеринбургский суд отправил их обоих в СИЗО Челябинска. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. О том, что Пузанков был объявлен в розыск, агентство сообщило вечером 9 мая. Свердловские силовые структуры не дают комментариев по теме. А его сотовый недоступен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков мог оказаться в розыске из-за уголовного дела в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Согласно картотеке арбитражных дел, ООО «Экосистема-СМБ», учредитель которой Пузанков, являлось поставщиком АО «ТТК-Екатеринбург». Чернецкая — глава ООО «Сиба» — и директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев были задержаны в марте после обысков в БЦ Clever Park. Им, по неофициальным данным, вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. При этом собеседники, знакомые с Чернецкой, допускали, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Екатеринбургский суд отправил их обоих в СИЗО Челябинска. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. О том, что Пузанков был объявлен в розыск, агентство сообщило вечером 9 мая. Свердловские силовые структуры не дают комментариев по теме. А его сотовый недоступен.