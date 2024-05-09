В деле арестованной экс-невестки Чернецкого мог появиться новый фигурант

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Пресс-конференция по вопросу туристов в Египте. Екатеринбург, пузанков максим
Максима Пузанкова разыскивают полицейские Фото:

Бизнесмен, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков мог оказаться в розыске из-за уголовного дела в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

Согласно картотеке арбитражных дел, ООО «Экосистема-СМБ», учредитель которой Пузанков, являлось поставщиком АО «ТТК-Екатеринбург». Чернецкая — глава ООО «Сиба» — и директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев были задержаны в марте после обысков в БЦ Clever Park. Им, по неофициальным данным, вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей.

При этом собеседники, знакомые с Чернецкой, допускали, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Екатеринбургский суд отправил их обоих в СИЗО Челябинска. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.

О том, что Пузанков был объявлен в розыск, агентство сообщило вечером 9 мая. Свердловские силовые структуры не дают комментариев по теме. А его сотовый недоступен.

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Бизнесмен, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков мог оказаться в розыске из-за уголовного дела в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Согласно картотеке арбитражных дел, ООО «Экосистема-СМБ», учредитель которой Пузанков, являлось поставщиком АО «ТТК-Екатеринбург». Чернецкая — глава ООО «Сиба» — и директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев были задержаны в марте после обысков в БЦ Clever Park. Им, по неофициальным данным, вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. При этом собеседники, знакомые с Чернецкой, допускали, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Екатеринбургский суд отправил их обоих в СИЗО Челябинска. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. О том, что Пузанков был объявлен в розыск, агентство сообщило вечером 9 мая. Свердловские силовые структуры не дают комментариев по теме. А его сотовый недоступен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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