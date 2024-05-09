Бизнесмен, сносивший усадьбу в центре Екатеринбурга, объявлен в розыск. Скрин

09 мая 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

В последний раз Максим Пузанков попадал в медиаполе в январе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен, экс-руководитель обанкротившихся турагентства «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма и основатель компании «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте регионального ГУ МВД. Пузанков известен тем, что в конце январе Пузанков пытался снести старинную усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга. «Разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — следует из карточки розыска. В свердловских силовых структурах не смогли дать комментарий по теме. В пресс-центр МВД РФ отправлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Дозвониться до самого Пузанкова по номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, корреспонденту не удалось. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, и, как считается, именно по его решению демонтаж остановили. После этого усадьба была включена в список объектов, обладающих признаками ОКН. 20 апреля возле усадьбы снова заметили рабочих. Максим Пузанков объявлен в розыск Скрин: сайт МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен, экс-руководитель обанкротившихся турагентства «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма и основатель компании «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте регионального ГУ МВД. Пузанков известен тем, что в конце январе Пузанков пытался снести старинную усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга. «Разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — следует из карточки розыска. В свердловских силовых структурах не смогли дать комментарий по теме. В пресс-центр МВД РФ отправлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Дозвониться до самого Пузанкова по номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, корреспонденту не удалось. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, и, как считается, именно по его решению демонтаж остановили. После этого усадьба была включена в список объектов, обладающих признаками ОКН. 20 апреля возле усадьбы снова заметили рабочих.