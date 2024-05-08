08 мая 2024

Глава Перми в честь Дня Победы обратился к горожанам со сцены

Глава Перми в День Победы призвал воспитывать в молодежи чувство патриотизма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин произнес речь со сцены перед «Театром-Театром» Фото:
новость из сюжета
День Победы в Перми в 2024 году

Глава Перми Эдуард Соснин во время празднования Дня Победы заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в войне и воспитании в подрастающем поколении чувства патриотизма. Мэр обратился к горожанам со сцены, установленной перед «Театром-Театром».

«В этот день мы еще раз говорим „спасибо“ всем, кто приближал Победу на фронте и в тылу, тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений. Самоотверженность, воля и трудовой подвиг — эти черты старшего поколения пермяков и сейчас свойственны нашим землякам […]. События Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю каждой семьи, запечатлены в наших душах. Мы должны поддерживать память о героях Великой Победы, рассказывать об этом нашим детям, воспитывать их патриотами», — сказал Соснин.

Глава Перми разместил праздничное поздравление на своих страницах в соцсетях. Ранее мэр принял участие в возложении цветов к монументу «Героям фронта и тыла».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Перми Эдуард Соснин во время празднования Дня Победы заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в войне и воспитании в подрастающем поколении чувства патриотизма. Мэр обратился к горожанам со сцены, установленной перед «Театром-Театром». «В этот день мы еще раз говорим „спасибо“ всем, кто приближал Победу на фронте и в тылу, тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений. Самоотверженность, воля и трудовой подвиг — эти черты старшего поколения пермяков и сейчас свойственны нашим землякам […]. События Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю каждой семьи, запечатлены в наших душах. Мы должны поддерживать память о героях Великой Победы, рассказывать об этом нашим детям, воспитывать их патриотами», — сказал Соснин. Глава Перми разместил праздничное поздравление на своих страницах в соцсетях. Ранее мэр принял участие в возложении цветов к монументу «Героям фронта и тыла».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...