Глава Перми в честь Дня Победы обратился к горожанам со сцены

Глава Перми Эдуард Соснин во время празднования Дня Победы заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в войне и воспитании в подрастающем поколении чувства патриотизма. Мэр обратился к горожанам со сцены, установленной перед «Театром-Театром».
«В этот день мы еще раз говорим „спасибо“ всем, кто приближал Победу на фронте и в тылу, тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений. Самоотверженность, воля и трудовой подвиг — эти черты старшего поколения пермяков и сейчас свойственны нашим землякам […]. События Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю каждой семьи, запечатлены в наших душах. Мы должны поддерживать память о героях Великой Победы, рассказывать об этом нашим детям, воспитывать их патриотами», — сказал Соснин.
Глава Перми разместил праздничное поздравление на своих страницах в соцсетях. Ранее мэр принял участие в возложении цветов к монументу «Героям фронта и тыла».
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Глава Перми Эдуард Соснин во время празднования Дня Победы заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в войне и воспитании в подрастающем поколении чувства патриотизма. Мэр обратился к горожанам со сцены, установленной перед «Театром-Театром». «В этот день мы еще раз говорим „спасибо“ всем, кто приближал Победу на фронте и в тылу, тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений. Самоотверженность, воля и трудовой подвиг — эти черты старшего поколения пермяков и сейчас свойственны нашим землякам […]. События Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю каждой семьи, запечатлены в наших душах. Мы должны поддерживать память о героях Великой Победы, рассказывать об этом нашим детям, воспитывать их патриотами», — сказал Соснин. Глава Перми разместил праздничное поздравление на своих страницах в соцсетях. Ранее мэр принял участие в возложении цветов к монументу «Героям фронта и тыла».