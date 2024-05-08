Глава Перми в честь Дня Победы обратился к горожанам со сцены

Глава Перми в День Победы призвал воспитывать в молодежи чувство патриотизма

09 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин произнес речь со сцены перед «Театром-Театром» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета День Победы в Перми в 2024 году Глава Перми Эдуард Соснин во время празднования Дня Победы заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в войне и воспитании в подрастающем поколении чувства патриотизма. Мэр обратился к горожанам со сцены, установленной перед «Театром-Театром». «В этот день мы еще раз говорим „спасибо“ всем, кто приближал Победу на фронте и в тылу, тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений. Самоотверженность, воля и трудовой подвиг — эти черты старшего поколения пермяков и сейчас свойственны нашим землякам […]. События Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю каждой семьи, запечатлены в наших душах. Мы должны поддерживать память о героях Великой Победы, рассказывать об этом нашим детям, воспитывать их патриотами», — сказал Соснин. Глава Перми разместил праздничное поздравление на своих страницах в соцсетях. Ранее мэр принял участие в возложении цветов к монументу «Героям фронта и тыла». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин во время празднования Дня Победы заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в войне и воспитании в подрастающем поколении чувства патриотизма. Мэр обратился к горожанам со сцены, установленной перед «Театром-Театром». «В этот день мы еще раз говорим „спасибо“ всем, кто приближал Победу на фронте и в тылу, тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений. Самоотверженность, воля и трудовой подвиг — эти черты старшего поколения пермяков и сейчас свойственны нашим землякам […]. События Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю каждой семьи, запечатлены в наших душах. Мы должны поддерживать память о героях Великой Победы, рассказывать об этом нашим детям, воспитывать их патриотами», — сказал Соснин. Глава Перми разместил праздничное поздравление на своих страницах в соцсетях. Ранее мэр принял участие в возложении цветов к монументу «Героям фронта и тыла».