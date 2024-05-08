Салют в Екатеринбурге на День Победы пройдет по приказу Шойгу

09 мая 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Салют запустят на полигоне «Свердловский» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 В Екатеринбурге на День Победы запустят салют. Это будет сделано по приказу министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Документ опубликован в telegram-канале Минобороны. «В ознаменование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне приказываю: в 22.00 произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. А также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», — сказано в сообщении. Поскольку в Екатеринбурге располагается штаб Центрального военного округа, то здесь, согласно приказу, будет проведен салют. 30 залпов артиллерийских орудий прогремят на полигоне «Свердловский», также будут запущены фейерверки. Мероприятие будет доступным только для военнослужащих. В самом центре Екатеринбурга праздник пройдет без салюта — это сделано по приказу свердловских властей в целях безопасности. В столице Урала уже состоялся торжественный парад, в парке Маяковского и в других точках города проходят гуляния. О том, как свердловчане празднуют 9 Мая, агентство сообщает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на День Победы запустят салют. Это будет сделано по приказу министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Документ опубликован в telegram-канале Минобороны. «В ознаменование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне приказываю: в 22.00 произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. А также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», — сказано в сообщении. Поскольку в Екатеринбурге располагается штаб Центрального военного округа, то здесь, согласно приказу, будет проведен салют. 30 залпов артиллерийских орудий прогремят на полигоне «Свердловский», также будут запущены фейерверки. Мероприятие будет доступным только для военнослужащих. В самом центре Екатеринбурга праздник пройдет без салюта — это сделано по приказу свердловских властей в целях безопасности. В столице Урала уже состоялся торжественный парад, в парке Маяковского и в других точках города проходят гуляния. О том, как свердловчане празднуют 9 Мая, агентство сообщает в режиме онлайн.