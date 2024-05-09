Зеленский уволил Залужного с военной службы: стала известна причина

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволен с военной службы. Причиной стало состояние здоровья военного. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Уволить генерала Валерия Федоровича Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», — говорится в распоряжении Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте украинского лидера.
О том, что Залужный покинул пост главкома стало известно еще в феврале текущего года. На его должность был назначен экс-командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Сообщалось, что Залужного хотят назначить послом Украины в Великобритании, пишет RT.
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