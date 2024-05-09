Зеленский уволил Залужного с военной службы: стала известна причина

Зеленский уволил Залужного со службы из-за состояния здоровья
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный был окончательно уволен с военной службы Фото:

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволен с военной службы. Причиной стало состояние здоровья военного. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Уволить генерала Валерия Федоровича Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», — говорится в распоряжении Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

О том, что Залужный покинул пост главкома стало известно еще в феврале текущего года. На его должность был назначен экс-командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Сообщалось, что Залужного хотят назначить послом Украины в Великобритании, пишет RT.

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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволен с военной службы. Причиной стало состояние здоровья военного. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Уволить генерала Валерия Федоровича Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», — говорится в распоряжении Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте украинского лидера. О том, что Залужный покинул пост главкома стало известно еще в феврале текущего года. На его должность был назначен экс-командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Сообщалось, что Залужного хотят назначить послом Украины в Великобритании, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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