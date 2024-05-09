Президент Таджикистана рассказал Путину о своем отношении к теракту в «Крокусе»

Рахмон: теракт в «Крокусе» нанес серьезный репутационный урон Таджикистану

09 мая 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Эмомали Рахмон высказался о теракте в «Крокусе», уточнив, что он нанес серьезный репутационный урон его стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с российским главой Владимиром Путиным обозначил свое отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел в марте. Таджикский лидер подчеркнул, теракт нанес серьезный урон нации его страны, что является абсолютно неприемлемым. «Произошла ужасная трагедия. <…> То, что случилось (в Крокусе — прим. URA.RU), — для нас абсолютно неприемлемо. Это очень серьезный урон имиджу и культуре нашей нации», — подчеркнул Рахмон в разговоре Владимиром Путиным, передает telegram-канал Shot. При этом он добавил, что терроризм не имеет национальности, религии и родины. Это глобальная трагедия, с которой нужно бороться всем вместе. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта. Четверо вооруженных человек с автоматами ворвались в помещение концертного зала и начали массовый обстрел людей. Также они подожгли здание. В ходе трагедии погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнителями оказались жители из Таджикистана. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о поиске причастных к террористическому акту в «Крокус Сити Холле», которые находятся за границей, передает RT. Расследование дела продолжается, сообщает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с российским главой Владимиром Путиным обозначил свое отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел в марте. Таджикский лидер подчеркнул, теракт нанес серьезный урон нации его страны, что является абсолютно неприемлемым. «Произошла ужасная трагедия. <…> То, что случилось (в Крокусе — прим. URA.RU), — для нас абсолютно неприемлемо. Это очень серьезный урон имиджу и культуре нашей нации», — подчеркнул Рахмон в разговоре Владимиром Путиным, передает telegram-канал Shot. При этом он добавил, что терроризм не имеет национальности, религии и родины. Это глобальная трагедия, с которой нужно бороться всем вместе. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта. Четверо вооруженных человек с автоматами ворвались в помещение концертного зала и начали массовый обстрел людей. Также они подожгли здание. В ходе трагедии погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнителями оказались жители из Таджикистана. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о поиске причастных к террористическому акту в «Крокус Сити Холле», которые находятся за границей, передает RT. Расследование дела продолжается, сообщает Life.