Президент Таджикистана рассказал Путину о своем отношении к теракту в «Крокусе»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с российским главой Владимиром Путиным обозначил свое отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел в марте. Таджикский лидер подчеркнул, теракт нанес серьезный урон нации его страны, что является абсолютно неприемлемым.
«Произошла ужасная трагедия. <…> То, что случилось (в Крокусе — прим. URA.RU), — для нас абсолютно неприемлемо. Это очень серьезный урон имиджу и культуре нашей нации», — подчеркнул Рахмон в разговоре Владимиром Путиным, передает telegram-канал Shot. При этом он добавил, что терроризм не имеет национальности, религии и родины. Это глобальная трагедия, с которой нужно бороться всем вместе.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта. Четверо вооруженных человек с автоматами ворвались в помещение концертного зала и начали массовый обстрел людей. Также они подожгли здание. В ходе трагедии погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнителями оказались жители из Таджикистана.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о поиске причастных к террористическому акту в «Крокус Сити Холле», которые находятся за границей, передает RT. Расследование дела продолжается, сообщает
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