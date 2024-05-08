В этом году курганцы отметили День Победы без салюта и парада
новость из сюжетаДень Победы 2024 в Курганской области
В Кургане отметили праздник День Победы. В этом году был отменен парад и салют. Однако для горожан провели развлекательные мероприятия, а чиновники традиционно возложили цветы к Вечному огню. Редакция URA.RU собрала все фотографии, чтобы показать, как в Кургане отметили 9 Мая. О том, что было в этот праздник, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
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Курганцы пришли с цветами к Вечному огню
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Для курганцев организовали полевую кухню
Сотни горожан пришли на площадь в День Победы
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На время Дня Победы перекрыли движение
Курганцы вместе с VIP возложили цветы
Курганцы отмечают День Победы
Замы губернатора и председатель гордумы возложили цветы
Для курганцев организовали развлекательную программу
На Дне Победы в Кургане выступил солист хора Российской армии
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В Кургане прошли концерты в честь 9 Мая
В Кургане выступила певица из Челябинска
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Бывший врип Кургана Анастасия Аргышева поздравила горожан с Днем Победы
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