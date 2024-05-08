08 мая 2024

Курганцы отметили необычный День Победы. Фоторепортаж

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День Побед. Курган
В этом году курганцы отметили День Победы без салюта и парада Фото:
новость из сюжета
День Победы 2024 в Курганской области

В Кургане отметили праздник День Победы. В этом году был отменен парад и салют. Однако для горожан провели развлекательные мероприятия, а чиновники традиционно возложили цветы к Вечному огню. Редакция URA.RU собрала все фотографии, чтобы показать, как в Кургане отметили 9 Мая. О том, что было в этот праздник, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.

День Побед. Курган
В центре Кургана выставили военную технику
Фото:
День Побед. Курган
Курганцы пришли с цветами к Вечному огню
Фото:
День Побед. Курган
Возле Вечного огня прошло возложение цветов
Фото:
День Побед. Курган
Курганцы пришли с портретами, несмотря на отмену «Бессмертного полка»
Фото:
День Побед. Курган
Для курганцев организовали полевую кухню
Фото:
День Побед. Курган
Сотни горожан пришли на площадь в День Победы
Фото:
День Побед. Курган
Власти усилили безопасность на Дне Победы
Фото:
День Побед. Курган
На время Дня Победы перекрыли движение
Фото:
День Побед. Курган
Курганцы вместе с VIP возложили цветы
Фото:
День Побед. Курган
Курганцы отмечают День Победы
Фото:
День Побед. Курган
Замы губернатора и председатель гордумы возложили цветы
Фото:
День Побед. Курган
Для курганцев организовали развлекательную программу
Фото:
День Побед. Курган
На Дне Победы в Кургане выступил солист хора Российской армии
Фото:
День Побед. Курган
Сенатор Муратов пришел на возложение цветов
Фото:
День Побед. Курган
В Кургане прошли концерты в честь 9 Мая
Фото:
День Побед. Курган
В Кургане выступила певица из Челябинска
Фото:
День Побед. Курган
Шумков и VIP возложили цветы в память о погибших в ВОВ
Фото:
День Побед. Курган
Бывший врип Кургана Анастасия Аргышева поздравила горожан с Днем Победы
Фото:

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В Кургане отметили праздник День Победы. В этом году был отменен парад и салют. Однако для горожан провели развлекательные мероприятия, а чиновники традиционно возложили цветы к Вечному огню. Редакция URA.RU собрала все фотографии, чтобы показать, как в Кургане отметили 9 Мая. О том, что было в этот праздник, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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