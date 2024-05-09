В Астрахани пятеро человек погибли после употребления наркотиков

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, реанимобиль, реанимация
В Астрахани 14 человек были госпитализированы после употребления наркотических веществ, передает СК по региону Фото:

В Астрахани сообщается о гибели пяти человек после употребления наркотических веществ. Об этом информирует управление СК по региону.

«Все погибшие употребляли наркотики», — отмечается в сообщении ведомства. Отмечается также, что в больницы региона по факту отравления неизвестными веществами поступили 14 человек. Большая часть из них, а именно 11 человек, находятся в реанимации.

В прошлом году также сообщалось о массовом отравлении наркотическими веществами в Астрахани. Тогда в ноябре были госпитализированы более 20 человек после употребления метадона. После того как началась проверка, выяснилось, что продавцы наркотиков скрываются за рубежом.

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В Астрахани сообщается о гибели пяти человек после употребления наркотических веществ. Об этом информирует управление СК по региону. «Все погибшие употребляли наркотики», — отмечается в сообщении ведомства. Отмечается также, что в больницы региона по факту отравления неизвестными веществами поступили 14 человек. Большая часть из них, а именно 11 человек, находятся в реанимации. В прошлом году также сообщалось о массовом отравлении наркотическими веществами в Астрахани. Тогда в ноябре были госпитализированы более 20 человек после употребления метадона. После того как началась проверка, выяснилось, что продавцы наркотиков скрываются за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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