В Астрахани пятеро человек погибли после употребления наркотиков

В Астрахани сообщается о гибели пяти человек после употребления наркотических веществ. Об этом информирует управление СК по региону.
«Все погибшие употребляли наркотики», — отмечается в сообщении ведомства. Отмечается также, что в больницы региона по факту отравления неизвестными веществами поступили 14 человек. Большая часть из них, а именно 11 человек, находятся в реанимации.
В прошлом году также сообщалось о массовом отравлении наркотическими веществами в Астрахани. Тогда в ноябре были госпитализированы более 20 человек после употребления метадона. После того как началась проверка, выяснилось, что продавцы наркотиков скрываются за рубежом.
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