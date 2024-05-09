В Астрахани пятеро человек погибли после употребления наркотиков

09 мая 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Астрахани 14 человек были госпитализированы после употребления наркотических веществ, передает СК по региону Фото: Илья Московец © URA.RU В Астрахани сообщается о гибели пяти человек после употребления наркотических веществ. Об этом информирует управление СК по региону. «Все погибшие употребляли наркотики», — отмечается в сообщении ведомства. Отмечается также, что в больницы региона по факту отравления неизвестными веществами поступили 14 человек. Большая часть из них, а именно 11 человек, находятся в реанимации. В прошлом году также сообщалось о массовом отравлении наркотическими веществами в Астрахани. Тогда в ноябре были госпитализированы более 20 человек после употребления метадона. После того как началась проверка, выяснилось, что продавцы наркотиков скрываются за рубежом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Астрахани сообщается о гибели пяти человек после употребления наркотических веществ. Об этом информирует управление СК по региону. «Все погибшие употребляли наркотики», — отмечается в сообщении ведомства. Отмечается также, что в больницы региона по факту отравления неизвестными веществами поступили 14 человек. Большая часть из них, а именно 11 человек, находятся в реанимации. В прошлом году также сообщалось о массовом отравлении наркотическими веществами в Астрахани. Тогда в ноябре были госпитализированы более 20 человек после употребления метадона. После того как началась проверка, выяснилось, что продавцы наркотиков скрываются за рубежом.