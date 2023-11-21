Продавцы метадона, от которого погибло 4 астраханца, скрываются за рубежом

22 ноября 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Владельцы нарколабораторий, из-за которой умерли люди, покинули РФ Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Владельцы интернет-магазина, продающего метадон, от которого погибли четыре человека при массовом отравлении в Астрахани, скрываются за пределами РФ. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности данного нелегального интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 килограммов синтетических наркотиков. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении. После поступлений первых пострадавших в больницы Астраханской области сотрудниками полиции организована операция по выявлению наркопотребителей и тайников. В ОВД уже доставлено 164 человека и обнаружено три закладки наркотиков, которые продавали в данном интернет-магазине. В Астрахани более 20 человек оказались госпитализированы из-за метадона. Четыре человека погибли, в их крови были найдены и другие синтетические вещества. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что астраханские силовики задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Оперативники в Ставрополье также организовали поиски нарколаборатории, из-за которой произошло массовое отравление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы интернет-магазина, продающего метадон, от которого погибли четыре человека при массовом отравлении в Астрахани, скрываются за пределами РФ. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности данного нелегального интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 килограммов синтетических наркотиков. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении. После поступлений первых пострадавших в больницы Астраханской области сотрудниками полиции организована операция по выявлению наркопотребителей и тайников. В ОВД уже доставлено 164 человека и обнаружено три закладки наркотиков, которые продавали в данном интернет-магазине. В Астрахани более 20 человек оказались госпитализированы из-за метадона. Четыре человека погибли, в их крови были найдены и другие синтетические вещества. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что астраханские силовики задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Оперативники в Ставрополье также организовали поиски нарколаборатории, из-за которой произошло массовое отравление.