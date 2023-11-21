21 ноября 2023

Продавцы метадона, от которого погибло 4 астраханца, скрываются за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, таблетки, наркотики, лекарство
Владельцы нарколабораторий, из-за которой умерли люди, покинули РФ Фото:

Владельцы интернет-магазина, продающего метадон, от которого погибли четыре человека при массовом отравлении в Астрахани, скрываются за пределами РФ. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

«Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности данного нелегального интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 килограммов синтетических наркотиков. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении.

После поступлений первых пострадавших в больницы Астраханской области сотрудниками полиции организована операция по выявлению наркопотребителей и тайников. В ОВД уже доставлено 164 человека и обнаружено три закладки наркотиков, которые продавали в данном интернет-магазине.

В Астрахани более 20 человек оказались госпитализированы из-за метадона. Четыре человека погибли, в их крови были найдены и другие синтетические вещества. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что астраханские силовики задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Оперативники в Ставрополье также организовали поиски нарколаборатории, из-за которой произошло массовое отравление.

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Владельцы интернет-магазина, продающего метадон, от которого погибли четыре человека при массовом отравлении в Астрахани, скрываются за пределами РФ. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности данного нелегального интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 килограммов синтетических наркотиков. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении. После поступлений первых пострадавших в больницы Астраханской области сотрудниками полиции организована операция по выявлению наркопотребителей и тайников. В ОВД уже доставлено 164 человека и обнаружено три закладки наркотиков, которые продавали в данном интернет-магазине. В Астрахани более 20 человек оказались госпитализированы из-за метадона. Четыре человека погибли, в их крови были найдены и другие синтетические вещества. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что астраханские силовики задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Оперативники в Ставрополье также организовали поиски нарколаборатории, из-за которой произошло массовое отравление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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