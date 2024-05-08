08 мая 2024

Глава Нового Уренгоя лично поблагодарил ветеранов за победу. Видео

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, ордена, гвоздики, ветеран, медали, цветы
Мэр Нового Уренгоя лично навестил ветеранов ВОВ Фото:
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Ямал отмечает 79-ю годовщину Великой Победы

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов навестил и поздравил лично ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Видео со встречи Воронов выложил в своих соцсетях.

«Фронтовики — наша живая история и память о великом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Елена Иващенко трудилась в швейной мастерской в годы войны. Клавдия Герасимова работала на военном заводе, который эвакуировали из Сталинграда. Анатолий Алешкин ребенком помогал фронту — рыл окопы, принимал участие в захоронении погибших воинов, разминировании территорий, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. На видео глава города желает ветеранам здоровья и от имени всех горожан благодарит их за Победу.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Обо всех главных событиях 9 Мая можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов навестил и поздравил лично ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Видео со встречи Воронов выложил в своих соцсетях. «Фронтовики — наша живая история и память о великом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Елена Иващенко трудилась в швейной мастерской в годы войны. Клавдия Герасимова работала на военном заводе, который эвакуировали из Сталинграда. Анатолий Алешкин ребенком помогал фронту — рыл окопы, принимал участие в захоронении погибших воинов, разминировании территорий, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. На видео глава города желает ветеранам здоровья и от имени всех горожан благодарит их за Победу. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Обо всех главных событиях 9 Мая можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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