Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов навестил и поздравил лично ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Видео со встречи Воронов выложил в своих соцсетях.
«Фронтовики — наша живая история и память о великом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Елена Иващенко трудилась в швейной мастерской в годы войны. Клавдия Герасимова работала на военном заводе, который эвакуировали из Сталинграда. Анатолий Алешкин ребенком помогал фронту — рыл окопы, принимал участие в захоронении погибших воинов, разминировании территорий, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. На видео глава города желает ветеранам здоровья и от имени всех горожан благодарит их за Победу.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Обо всех главных событиях 9 Мая можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов навестил и поздравил лично ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Видео со встречи Воронов выложил в своих соцсетях. «Фронтовики — наша живая история и память о великом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Елена Иващенко трудилась в швейной мастерской в годы войны. Клавдия Герасимова работала на военном заводе, который эвакуировали из Сталинграда. Анатолий Алешкин ребенком помогал фронту — рыл окопы, принимал участие в захоронении погибших воинов, разминировании территорий, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. На видео глава города желает ветеранам здоровья и от имени всех горожан благодарит их за Победу. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Обо всех главных событиях 9 Мая можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.