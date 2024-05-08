Глава Нового Уренгоя лично поблагодарил ветеранов за победу. Видео

09 мая 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Мэр Нового Уренгоя лично навестил ветеранов ВОВ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Ямал отмечает 79-ю годовщину Великой Победы Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов навестил и поздравил лично ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Видео со встречи Воронов выложил в своих соцсетях. «Фронтовики — наша живая история и память о великом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Елена Иващенко трудилась в швейной мастерской в годы войны. Клавдия Герасимова работала на военном заводе, который эвакуировали из Сталинграда. Анатолий Алешкин ребенком помогал фронту — рыл окопы, принимал участие в захоронении погибших воинов, разминировании территорий, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. На видео глава города желает ветеранам здоровья и от имени всех горожан благодарит их за Победу. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Обо всех главных событиях 9 Мая можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов навестил и поздравил лично ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Видео со встречи Воронов выложил в своих соцсетях. «Фронтовики — наша живая история и память о великом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Елена Иващенко трудилась в швейной мастерской в годы войны. Клавдия Герасимова работала на военном заводе, который эвакуировали из Сталинграда. Анатолий Алешкин ребенком помогал фронту — рыл окопы, принимал участие в захоронении погибших воинов, разминировании территорий, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. На видео глава города желает ветеранам здоровья и от имени всех горожан благодарит их за Победу. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Обо всех главных событиях 9 Мая можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.