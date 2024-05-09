ВСУ пытались взорвать заправку в Курской области

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, снаряжение пожарных
ВСУ направили ударный дрон в автозаправку в поселке Теткино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию с помощью беспилотника. В результате удара произошел пожар на электроподстанции возле АЗС. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня в поселке Теткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — сообщил Роман Старовойт в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что никто из работников заправочной станции не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются пожарные и добровольцы.

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В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию с помощью беспилотника. В результате удара произошел пожар на электроподстанции возле АЗС. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня в поселке Теткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — сообщил Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что никто из работников заправочной станции не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются пожарные и добровольцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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