ВСУ пытались взорвать заправку в Курской области

В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию с помощью беспилотника. В результате удара произошел пожар на электроподстанции возле АЗС. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня в поселке Теткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — сообщил Роман Старовойт
Губернатор уточнил, что никто из работников заправочной станции не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются пожарные и добровольцы.
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