Происшествия ВСУ пытались взорвать заправку в Курской области 09 мая 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + ВСУ направили ударный дрон в автозаправку в поселке Теткино Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию с помощью беспилотника. В результате удара произошел пожар на электроподстанции возле АЗС. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня в поселке Теткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — сообщил Роман Старовойт в своем telegram-канале . Губернатор уточнил, что никто из работников заправочной станции не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются пожарные и добровольцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию с помощью беспилотника. В результате удара произошел пожар на электроподстанции возле АЗС. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня в поселке Теткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — сообщил Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что никто из работников заправочной станции не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются пожарные и добровольцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям