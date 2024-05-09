В Екатеринбурге на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе военные запустили торжественный салют в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Свидетелем фейерверка, наблюдать который вблизи могли только силовики и узкий круг чиновников, стал корреспондент URA.RU.
Изначально салют не предполагался. Власти заранее объявили, что в этом году в центре города действуют особые меры безопасности. Однако днем 9 мая стало известно о приказе министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа.
За ходом мероприятий, посвященных Дню Победы в Свердловской области, URA.RU следило в онлайн-трансляции. Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге прошел главный парад, а после в ЦПКиО им. Маяковского стартовали празднично-развлекательные мероприятия.
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