Под Екатеринбургом отгремел салют на День Победы — для избранных. Фото, видео

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Пиротехническое шоу "Рожденные на Каме". 300 лет Пермь, салют, фейерверк
На полигон, где запустили салют, пустили не всех (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
День Победы в Екатеринбурге — 2024

В Екатеринбурге на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе военные запустили торжественный салют в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Свидетелем фейерверка, наблюдать который вблизи могли только силовики и узкий круг чиновников, стал корреспондент URA.RU.

Изначально салют не предполагался. Власти заранее объявили, что в этом году в центре города действуют особые меры безопасности. Однако днем 9 мая стало известно о приказе министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа.

За ходом мероприятий, посвященных Дню Победы в Свердловской области, URA.RU следило в онлайн-трансляции. Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге прошел главный парад, а после в ЦПКиО им. Маяковского стартовали празднично-развлекательные мероприятия.

Вот так салют, запущенный на закрытой территории, было видно с улицы Академика Ландау
Вот так салют, запущенный на закрытой территории, было видно с улицы Академика Ландау
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В Екатеринбурге на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе военные запустили торжественный салют в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Свидетелем фейерверка, наблюдать который вблизи могли только силовики и узкий круг чиновников, стал корреспондент URA.RU. Изначально салют не предполагался. Власти заранее объявили, что в этом году в центре города действуют особые меры безопасности. Однако днем 9 мая стало известно о приказе министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. За ходом мероприятий, посвященных Дню Победы в Свердловской области, URA.RU следило в онлайн-трансляции. Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге прошел главный парад, а после в ЦПКиО им. Маяковского стартовали празднично-развлекательные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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