Под Екатеринбургом отгремел салют на День Победы — для избранных. Фото, видео

09 мая 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

На полигон, где запустили салют, пустили не всех (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 В Екатеринбурге на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе военные запустили торжественный салют в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Свидетелем фейерверка, наблюдать который вблизи могли только силовики и узкий круг чиновников, стал корреспондент URA.RU. Изначально салют не предполагался. Власти заранее объявили, что в этом году в центре города действуют особые меры безопасности. Однако днем 9 мая стало известно о приказе министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. За ходом мероприятий, посвященных Дню Победы в Свердловской области, URA.RU следило в онлайн-трансляции. Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге прошел главный парад, а после в ЦПКиО им. Маяковского стартовали празднично-развлекательные мероприятия. Вот так салют, запущенный на закрытой территории, было видно с улицы Академика Ландау Фото: Илья Московец @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе военные запустили торжественный салют в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Свидетелем фейерверка, наблюдать который вблизи могли только силовики и узкий круг чиновников, стал корреспондент URA.RU. Изначально салют не предполагался. Власти заранее объявили, что в этом году в центре города действуют особые меры безопасности. Однако днем 9 мая стало известно о приказе министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. За ходом мероприятий, посвященных Дню Победы в Свердловской области, URA.RU следило в онлайн-трансляции. Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге прошел главный парад, а после в ЦПКиО им. Маяковского стартовали празднично-развлекательные мероприятия.