Екатеринбургская певица Клава Кова (Клавдия Высокова) поздравила россиян с Днем Победы, исполнив песню «Катюша», которая считается одним из неформальных символов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кадры короткого клипа появились в ее соцсетях.
«С Днем Победы, родня!» — подписала артистка пост в telegram-канале. На видео Клава в белом платье, позади — музыканты.
В Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад Победы, в котором участвовали 2000 тысячи человек и 45 единиц техники. Торжественное шествие состоялось и в городе-спутнике — Верхней Пышме. За главными событиями Дня Победы в Свердловской области URA.RU следит в режиме онлайн.
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