Клава Кока исполнила песню-символ ВОВ. Видео

Клава Кока поздравила россиян с Днем Победы, исполнив «Катюшу»

09 мая 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Певица опубликовала короткий клип в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 Екатеринбургская певица Клава Кова (Клавдия Высокова) поздравила россиян с Днем Победы, исполнив песню «Катюша», которая считается одним из неформальных символов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кадры короткого клипа появились в ее соцсетях. «С Днем Победы, родня!» — подписала артистка пост в telegram-канале. На видео Клава в белом платье, позади — музыканты. В Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад Победы, в котором участвовали 2000 тысячи человек и 45 единиц техники. Торжественное шествие состоялось и в городе-спутнике — Верхней Пышме. За главными событиями Дня Победы в Свердловской области URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кова (Клавдия Высокова) поздравила россиян с Днем Победы, исполнив песню «Катюша», которая считается одним из неформальных символов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кадры короткого клипа появились в ее соцсетях. «С Днем Победы, родня!» — подписала артистка пост в telegram-канале. На видео Клава в белом платье, позади — музыканты. В Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад Победы, в котором участвовали 2000 тысячи человек и 45 единиц техники. Торжественное шествие состоялось и в городе-спутнике — Верхней Пышме. За главными событиями Дня Победы в Свердловской области URA.RU следит в режиме онлайн.