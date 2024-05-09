Клава Кока исполнила песню-символ ВОВ. Видео

Клава Кока поздравила россиян с Днем Победы, исполнив «Катюшу»
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Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, клава кока
Певица опубликовала короткий клип в соцсетях Фото:
новость из сюжета
День Победы в Екатеринбурге — 2024

Екатеринбургская певица Клава Кова (Клавдия Высокова) поздравила россиян с Днем Победы, исполнив песню «Катюша», которая считается одним из неформальных символов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кадры короткого клипа появились в ее соцсетях.

«С Днем Победы, родня!» — подписала артистка пост в telegram-канале. На видео Клава в белом платье, позади — музыканты.

В Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад Победы, в котором участвовали 2000 тысячи человек и 45 единиц техники. Торжественное шествие состоялось и в городе-спутнике — Верхней Пышме. За главными событиями Дня Победы в Свердловской области URA.RU следит в режиме онлайн.

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Екатеринбургская певица Клава Кова (Клавдия Высокова) поздравила россиян с Днем Победы, исполнив песню «Катюша», которая считается одним из неформальных символов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кадры короткого клипа появились в ее соцсетях. «С Днем Победы, родня!» — подписала артистка пост в telegram-канале. На видео Клава в белом платье, позади — музыканты. В Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад Победы, в котором участвовали 2000 тысячи человек и 45 единиц техники. Торжественное шествие состоялось и в городе-спутнике — Верхней Пышме. За главными событиями Дня Победы в Свердловской области URA.RU следит в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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