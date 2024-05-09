Виктор Шептий поздравил россиян с 79-й годовщиной победы в ВОВ
новость из сюжетаДень Победы в Екатеринбурге — 2024
Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий поздравил россиян с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В своих соцсетях он опубликовал фотографию с Красной площади в Москве.
«С днем Великой Победы!» — подписал пост Шептий. В комментариях присоединились к поздравлению: «Никто не забыт, ничто не забыто! С Днем Победы! 79 годовщина! 9 Мая».
Парад Победы в столице России открыл президент Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран и ветераны ВОВ.
Виктор Шептий посетил парад Победы в Москве
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