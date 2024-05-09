Сенатор Шептий поздравил россиян с Днем Победы. Фото

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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий поздравил россиян с 79-й годовщиной победы в ВОВ Фото:
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День Победы в Екатеринбурге — 2024

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий поздравил россиян с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В своих соцсетях он опубликовал фотографию с Красной площади в Москве.

«С днем Великой Победы!» — подписал пост Шептий. В комментариях присоединились к поздравлению: «Никто не забыт, ничто не забыто! С Днем Победы! 79 годовщина! 9 Мая».

Парад Победы в столице России открыл президент Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран и ветераны ВОВ.

Виктор Шептий посетил парад Победы в Москве
Виктор Шептий посетил парад Победы в Москве
Фото:

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Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий поздравил россиян с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В своих соцсетях он опубликовал фотографию с Красной площади в Москве. «С днем Великой Победы!» — подписал пост Шептий. В комментариях присоединились к поздравлению: «Никто не забыт, ничто не забыто! С Днем Победы! 79 годовщина! 9 Мая». Парад Победы в столице России открыл президент Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран и ветераны ВОВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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