08 мая 2024

Полковник-афганец захватил в объятья губернатора ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран-интернационалист из Сургута обнял губернатора ХМАО Фото:
новость из сюжета
Югра отмечает День Победы — 2024

В Сургуте ветеран-интернационалист Вячеслав Николаев захватил в объятья губернатора ХМАО Наталью Комарову. Видео опубликовал telegram-канал «Сургут Мегаполис», а источники URA.RU в местном истеблишменте опознали эксцентричного полковника.

«Мне [зачем] секретарь? Вы мне нужны», — заявил Комаровой кавалер ордена Красной Звезды, удерживая ее в объятьях.

Полковник не отпускал губернатора, пока не выразил признательность и не перецеловал руки. Вырвавшись из «плена» благодарного югорчанина, Комарова отправилась проводить викторину ко Дню Победы в Сургуте.

Знакомые полковника говорят, что обычно он ведет себя более сдержанно, но, похоже, губернатору удалось покорить стойкого разведчика. Инцидент стал неожиданностью как для главы региона, так и для свидетелей — политиков, журналистов и участников СВО. Найти телефон Николаева и узнать причину его поступка журналистам на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры в День Победы стала участницей ретропробега автомобилей в Сургуте. О том, как в других городах ХМАО отмечают 9 мая, можно узнать в нашей онлайн-трансляции.

Видео: telegram-канал «Сургут Мегаполис»

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В Сургуте ветеран-интернационалист Вячеслав Николаев захватил в объятья губернатора ХМАО Наталью Комарову. Видео опубликовал telegram-канал «Сургут Мегаполис», а источники URA.RU в местном истеблишменте опознали эксцентричного полковника. «Мне [зачем] секретарь? Вы мне нужны», — заявил Комаровой кавалер ордена Красной Звезды, удерживая ее в объятьях. Полковник не отпускал губернатора, пока не выразил признательность и не перецеловал руки. Вырвавшись из «плена» благодарного югорчанина, Комарова отправилась проводить викторину ко Дню Победы в Сургуте. Знакомые полковника говорят, что обычно он ведет себя более сдержанно, но, похоже, губернатору удалось покорить стойкого разведчика. Инцидент стал неожиданностью как для главы региона, так и для свидетелей — политиков, журналистов и участников СВО. Найти телефон Николаева и узнать причину его поступка журналистам на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры в День Победы стала участницей ретропробега автомобилей в Сургуте. О том, как в других городах ХМАО отмечают 9 мая, можно узнать в нашей онлайн-трансляции. Видео: telegram-канал «Сургут Мегаполис»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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