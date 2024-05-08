Полковник-афганец захватил в объятья губернатора ХМАО. Видео

09 мая 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Ветеран-интернационалист из Сургута обнял губернатора ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Югра отмечает День Победы — 2024 В Сургуте ветеран-интернационалист Вячеслав Николаев захватил в объятья губернатора ХМАО Наталью Комарову. Видео опубликовал telegram-канал «Сургут Мегаполис», а источники URA.RU в местном истеблишменте опознали эксцентричного полковника. «Мне [зачем] секретарь? Вы мне нужны», — заявил Комаровой кавалер ордена Красной Звезды, удерживая ее в объятьях. Полковник не отпускал губернатора, пока не выразил признательность и не перецеловал руки. Вырвавшись из «плена» благодарного югорчанина, Комарова отправилась проводить викторину ко Дню Победы в Сургуте. Знакомые полковника говорят, что обычно он ведет себя более сдержанно, но, похоже, губернатору удалось покорить стойкого разведчика. Инцидент стал неожиданностью как для главы региона, так и для свидетелей — политиков, журналистов и участников СВО. Найти телефон Николаева и узнать причину его поступка журналистам на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры в День Победы стала участницей ретропробега автомобилей в Сургуте. О том, как в других городах ХМАО отмечают 9 мая, можно узнать в нашей онлайн-трансляции. Видео: telegram-канал «Сургут Мегаполис» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте ветеран-интернационалист Вячеслав Николаев захватил в объятья губернатора ХМАО Наталью Комарову. Видео опубликовал telegram-канал «Сургут Мегаполис», а источники URA.RU в местном истеблишменте опознали эксцентричного полковника. «Мне [зачем] секретарь? Вы мне нужны», — заявил Комаровой кавалер ордена Красной Звезды, удерживая ее в объятьях. Полковник не отпускал губернатора, пока не выразил признательность и не перецеловал руки. Вырвавшись из «плена» благодарного югорчанина, Комарова отправилась проводить викторину ко Дню Победы в Сургуте. Знакомые полковника говорят, что обычно он ведет себя более сдержанно, но, похоже, губернатору удалось покорить стойкого разведчика. Инцидент стал неожиданностью как для главы региона, так и для свидетелей — политиков, журналистов и участников СВО. Найти телефон Николаева и узнать причину его поступка журналистам на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры в День Победы стала участницей ретропробега автомобилей в Сургуте. О том, как в других городах ХМАО отмечают 9 мая, можно узнать в нашей онлайн-трансляции. Видео: telegram-канал «Сургут Мегаполис»