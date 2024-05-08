Новый руководитель Кургана Науменко впервые выступил перед горожанами. Видео

09 мая 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

У нового мэра Кургана Науменко состоялось первое публичное выступление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы 2024 в Курганской области На празднике День Победы состоялось первое публичное выступление временно исполняющего полномочия главы Кургана Антона Науменко. Новый мэр выступил перед акцией «Минута памяти». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло, но каждый из нас помнит, какую цену заплатил Советский Союз. Как наши деды и прадеды ковали победу на фронтах, как их матери, жены и дети приближали победу в тылу. Как с первых дней войны вся страна сплотилась вокруг единой цели. Сегодня, наши ребята в зоне СВО сражаются с фашизмом ради будущего наших детей», — с такими словами выступил врип главы Кургана Науменко. Новый мэр также принимал участие во возложении цветов возле Вечного огня. Вместе с остальными чиновниками и силовиками он почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Вместе с новым врип главы Кургана на сцене выступил председатель городской думы Игорь Прозоров. Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана временно закрыты для движения. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Вся главная и актуальная информация собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Антон Науменко (справа) вместе с Игорем Прозоровым (слева) выступили перед акцией «Минута памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На празднике День Победы состоялось первое публичное выступление временно исполняющего полномочия главы Кургана Антона Науменко. Новый мэр выступил перед акцией «Минута памяти». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло, но каждый из нас помнит, какую цену заплатил Советский Союз. Как наши деды и прадеды ковали победу на фронтах, как их матери, жены и дети приближали победу в тылу. Как с первых дней войны вся страна сплотилась вокруг единой цели. Сегодня, наши ребята в зоне СВО сражаются с фашизмом ради будущего наших детей», — с такими словами выступил врип главы Кургана Науменко. Новый мэр также принимал участие во возложении цветов возле Вечного огня. Вместе с остальными чиновниками и силовиками он почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Вместе с новым врип главы Кургана на сцене выступил председатель городской думы Игорь Прозоров. Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана временно закрыты для движения. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Вся главная и актуальная информация собрана в онлайн-трансляции URA.RU.