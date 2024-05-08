08 мая 2024

Курганский экс-боец спецназа Кадырова устроил салют из автомата на 9 Мая. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Герой СВО, Иванов Сергей. Курган, сво, участник сво, герой сво
Курганский боец «Лапа» поздравил земляков с Днем Победы Фото:
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День Победы 2024 в Курганской области

Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, который служил в чеченском подразделении «Ахмат» (известный как спецназ Рамзана Кадырова) поздравил земляков с Днем Победы. В честь этого он устроил салют из автомата в зоне специальной военной операции. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU.

«Хотим поздравить с 9 Мая всех, кто причастен. Вспомнить тех, кто погиб. Победа будет за нами. Особый привет передаем Курганской, Челябинской и Свердловской областям. Братья, сестры — мы с вами», — с такими пожеланиями выступил боец «Лапа». После этого на видео зазвучал «праздничный салют» — выстрелы из автоматов.

Ранее редакция URA.RU запустила онлайн-трансляцию, в который сообщают, что курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.

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Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, который служил в чеченском подразделении «Ахмат» (известный как спецназ Рамзана Кадырова) поздравил земляков с Днем Победы. В честь этого он устроил салют из автомата в зоне специальной военной операции. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Хотим поздравить с 9 Мая всех, кто причастен. Вспомнить тех, кто погиб. Победа будет за нами. Особый привет передаем Курганской, Челябинской и Свердловской областям. Братья, сестры — мы с вами», — с такими пожеланиями выступил боец «Лапа». После этого на видео зазвучал «праздничный салют» — выстрелы из автоматов. Ранее редакция URA.RU запустила онлайн-трансляцию, в который сообщают, что курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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