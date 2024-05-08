Курганский экс-боец спецназа Кадырова устроил салют из автомата на 9 Мая. Видео

09 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Курганский боец «Лапа» поздравил земляков с Днем Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы 2024 в Курганской области Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, который служил в чеченском подразделении «Ахмат» (известный как спецназ Рамзана Кадырова) поздравил земляков с Днем Победы. В честь этого он устроил салют из автомата в зоне специальной военной операции. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Хотим поздравить с 9 Мая всех, кто причастен. Вспомнить тех, кто погиб. Победа будет за нами. Особый привет передаем Курганской, Челябинской и Свердловской областям. Братья, сестры — мы с вами», — с такими пожеланиями выступил боец «Лапа». После этого на видео зазвучал «праздничный салют» — выстрелы из автоматов. Ранее редакция URA.RU запустила онлайн-трансляцию, в который сообщают, что курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, который служил в чеченском подразделении «Ахмат» (известный как спецназ Рамзана Кадырова) поздравил земляков с Днем Победы. В честь этого он устроил салют из автомата в зоне специальной военной операции. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Хотим поздравить с 9 Мая всех, кто причастен. Вспомнить тех, кто погиб. Победа будет за нами. Особый привет передаем Курганской, Челябинской и Свердловской областям. Братья, сестры — мы с вами», — с такими пожеланиями выступил боец «Лапа». После этого на видео зазвучал «праздничный салют» — выстрелы из автоматов. Ранее редакция URA.RU запустила онлайн-трансляцию, в который сообщают, что курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.