Суд отказался признать незаконным дело уральского экс-силовика, рассказавшего о трупах в могиле

Суд отклонил жалобу свердловского экс-полицейского, поругавшегося с МВД
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий
Юрий Золотко пытается снять с себя обвинения Фото:
новость из сюжета
Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Свердловский областной суд отклонил жалобу экс-участкового из Шали Юрия Золотко, который обвинил начальство в укрывательстве трех трупов в могиле и попал под обвинения в превышении полномочий. 8 мая он пытался добиться того, что суд признал незаконным возбужденное против него уголовное дело. Соответствующая информация появилась в картотеке инстанции.

В суде рассматривали сразу две апелляционные жалобы Золотко. Ни одну из них суд не удовлетворил.

Золотко обвинил начальство шалинской полиции в конце 2023 года. Следователи, проведя проверку в ОВД, установили, что информация экс-силовика не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовно дело за превышение должностных полномочий. Его сначала обвинили в избиении троих мужчин, позже появился еще один пострадавший. Суд отправил Юрия под домашний арест. Затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Судебные разбирательства до сих пор продолжаются. Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд отклонил жалобу экс-участкового из Шали Юрия Золотко, который обвинил начальство в укрывательстве трех трупов в могиле и попал под обвинения в превышении полномочий. 8 мая он пытался добиться того, что суд признал незаконным возбужденное против него уголовное дело. Соответствующая информация появилась в картотеке инстанции. В суде рассматривали сразу две апелляционные жалобы Золотко. Ни одну из них суд не удовлетворил. Золотко обвинил начальство шалинской полиции в конце 2023 года. Следователи, проведя проверку в ОВД, установили, что информация экс-силовика не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовно дело за превышение должностных полномочий. Его сначала обвинили в избиении троих мужчин, позже появился еще один пострадавший. Суд отправил Юрия под домашний арест. Затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Судебные разбирательства до сих пор продолжаются. Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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