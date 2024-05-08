Путин наградил бойцов СВО из Сургута, погибших в бою

Президент России Владимир Путин присвоил ордена Мужества семи участникам специальной военной операции, которые погибли во время выполнения служебного долга. Родственники героев получили награды на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню Победы.
«Указом Президента РФ Владимира Путина за доблесть, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, орденом Мужества посмертно награждены семь сургутян. Награды передали родственникам военнослужащих», — сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».
Обладателями государственных наград стали рядовые Владимир Самлеев, Мирлан Атабаев, Николай Гаргома, Роман Зияутдинов, Эльдар Хисамов, Герман Ли, Виталий Заикин. Память погибших сургутяне почтили минутой молчания.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута посмертно награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Он героически погиб в конце ноября 2023 года в селе Водяное Донецкой Народной Республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!